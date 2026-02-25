Không lực Hoa Kỳ (USAF) và Tập đoàn Northrop Grumman đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider, khi phương tiện này trải qua đầy đủ các giai đoạn thử nghiệm và sản xuất ban đầu.

Công đoạn lắp ráp cuối cùng của máy bay ném bom thế hệ tiếp theo đang được tiến hành tại cơ sở của Northrop Grumman ở Palmdale, California, và chiếc phi cơ sẵn sàng hoạt động đầu tiên dự kiến sẽ đến Căn cứ Không quân Ellsworth vào năm 2027.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phản ánh sự thúc đẩy của USAF nhằm chế tạo một nền tảng tấn công tầm xa với khả năng sống sót cao, có thể hoạt động chống lại hệ thống phòng không hiện đại.

Các quan chức cho biết, việc mở rộng năng lực sản xuất nhằm mục đích rút ngắn thời gian giữa thử nghiệm và triển khai hoạt động, đồng thời vẫn đáp ứng các yêu cầu về kiểm chứng và thử nghiệm bay.

“Sự thể hiện mạnh mẽ của chương trình B-21 đã giúp đội ngũ Northrop Grumman và Không quân Mỹ sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ sản xuất loại máy bay có khả năng thay đổi cuộc chơi này cho quốc gia chúng ta”.

“Northrop Grumman đã đầu tư hơn 5 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và sản xuất, chúng tôi sẵn sàng lắp ráp những chiếc B-21 nhanh hơn”, bà Kathy Warden, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và Tổng Giám đốc của Northrop Grumman cho biết.

Theo Northrop Grumman, nhiều chiếc B-21 Raider hiện đang trong quá trình sản xuất và thử nghiệm bay. Chương trình đã mở rộng đội bay thử nghiệm trong năm 2025, cho phép kỹ sư và người vận hành tăng tần suất bay cũng như thu thập dữ liệu hoạt động với tốc độ nhanh hơn.

Công ty cho biết hiệu suất của B-21 trong quá trình thử nghiệm đã vượt quá kỳ vọng được tạo ra bởi mô hình kỹ thuật số được sử dụng trong giai đoạn phát triển.

“Đưa máy bay B-21 Raider đến tay các phi công và nhân viên bảo dưỡng của Không quân là nhiệm vụ của hàng nghìn thành viên tận tâm thuộc đội ngũ Northrop Grumman”, ông Tom Jones, Phó Chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc bộ phận Hệ thống Hàng không của Northrop Grumman cho biết.

“Chúng tôi đã liên tục mang lại hiệu suất vượt trội cho B-21 trong các thử nghiệm trên mặt đất và trên không, với sự hợp tác của Không quân. Northrop Grumman đã thiết kế và chế tạo máy bay ném bom tàng hình tiên tiến nhất thế giới, đảm bảo sức mạnh cho USAF trong tương lai xa”, ông Jones nhấn mạnh.

Northrop Grumman đang đẩy mạnh sản xuất máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider.

Theo thông báo, môi trường kỹ thuật số hỗ trợ lập kế hoạch thử nghiệm bay và phân tích dữ liệu hiệu suất máy bay theo thời gian thực.

Hệ thống này cho phép Lực lượng Thử nghiệm Liên hợp, bao gồm nhân viên của Northrop Grumman và Không quân Mỹ chuẩn bị phi cơ cho chuyến bay thử nghiệm khác ngay ngày hôm sau, một dấu hiệu cho thấy khả năng hoạt động dự kiến khi máy bay ném bom đi vào vận hành.

B-21 Raider được thiết kế như một oanh tạc cơ tàng hình thế hệ thứ sáu, tích hợp các công nghệ tiên tiến được phát triển từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm hoạt động. Thiết kế của nó nhằm mục đích xuyên thủng mạng lưới phòng không phức tạp, đồng thời giảm độ phức tạp trong bảo trì so với các nền tảng tàng hình trước đó.

Northrop Grumman cho biết các quy trình sản xuất tàng hình hiện đại hóa dự kiến sẽ cải thiện khả năng sẵn sàng và giảm yêu cầu bảo trì trong suốt vòng đời của máy bay.

B-21 Raider có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân, tạo thành một yếu tố trung tâm trong chiến lược răn đe của Hoa Kỳ. Thiết kế kiến trúc mở cho phép nâng cấp cảm biến, phần mềm và hệ thống vũ khí mà không cần sửa đổi cấu trúc lớn, dễ dàng hiện đại hóa khi các mối đe dọa phát triển.

Tập đoàn Northrop Grumman cho biết, hơn 8.000 nhân viên từ các ngành công nghiệp và Không quân Mỹ đang hỗ trợ chương trình này, cùng với hơn 400 nhà cung cấp đặt tại 40 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Họ đã đầu tư hơn 5 tỷ USD vào các công cụ kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng sản xuất tiên tiến và môi trường phần mềm hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất. Theo thông báo, quy trình kỹ thuật số đã giảm thời gian chứng nhận phần mềm khoảng 50%.

Các công nghệ sản xuất tiên tiến, bao gồm cả kính thực tế ảo cho phép kỹ thuật viên mô phỏng quy trình lắp ráp và phối hợp trực tiếp với kỹ sư trước khi bắt đầu công việc trên máy bay, cách tiếp cận này giúp cải thiện hiệu quả sản xuất và hỗ trợ tăng năng suất khi tốc độ lắp ráp tăng lên.

Máy bay B-21 cũng được thiết kế để hoạt động như một phần của hệ thống tổng thể rộng lớn hơn, tích hợp các cảm biến, mạng dữ liệu và vũ khí trong lực lượng liên hợp.

Hệ thống huấn luyện, bảo trì và quản lý phi đội đang được phát triển song song để đảm bảo phi hành đoàn và nhân viên bảo dưỡng có thể vận hành máy bay ngay sau khi nhận bàn giao.

Những tuyên bố chính trị gần đây cũng thu hút sự chú ý đến việc mua sắm máy bay ném bom trong tương lai. Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông đã phê duyệt đơn đặt hàng 28 chiếc B-2 nâng cấp, phát biểu này được giới quan sát hiểu rộng rãi là ám chỉ kế hoạch mua thêm B-21 Raider chứ không phải nâng cấp phi đội B-2 Spirit đã cũ.

USAF chưa công khai xác nhận chi tiết liên quan đến việc mua sắm B-2 mới, trong khi B-21 vẫn là chương trình hiện đại hóa chính của lực lượng này nhằm tăng cường khả năng tấn công tàng hình tầm xa.

Northrop Grumman tiếp tục thực hiện đại tu giữa vòng đời cho phi đội 19 máy bay ném bom B-2 Spirit còn lại của Không quân khi quá trình chuyển đổi sang B-21 đang diễn ra.

B-21 Raider được đặt tên để vinh danh cuộc đột kích Doolittle trong Thế chiến II, khi Trung tá James “Jimmy” Doolittle dẫn đầu 80 phi công lái máy bay ném bom B-25 Mitchell trong một nhiệm vụ chứng minh giá trị chiến lược của sức mạnh không quân tầm xa.

Việc đặt tên như vậy phản ánh trọng tâm của chương trình đó là mở rộng khả năng tấn công toàn cầu của Mỹ trong môi trường tác chiến tương lai.