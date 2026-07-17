Tốc độ sản xuất máy bay MS-21 của Nga đã đạt được mức kỷ lục

Tại Nhà máy Irkutsk, công tác chuẩn bị sản xuất MS-21 đã được đẩy nhanh đáng kể, thời gian thực hiện được rút ngắn nhờ cách tổ chức mới.

Nhà máy Hàng không Irkutsk đã đẩy nhanh đáng kể quá trình chuẩn bị sản xuất máy bay chở khách MS-21. Sau khi tối ưu hóa quy trình nội bộ, thời gian từ khi nhận đơn đặt hàng đến lúc phân công sản xuất đã giảm gần 18 lần. Kết quả này trở thành một trong những thành tựu nổi bật nhất trong thời gian gần đây.

Trước đây giai đoạn tiền sản xuất có thể mất tới 357 giờ, nhưng nay chỉ còn 19 - 35 giờ. Điều này cho phép lắp ráp máy bay nhanh hơn đáng kể và sử dụng năng lực lắp ráp hiệu quả hơn.

Những thay đổi chính ảnh hưởng đến xưởng lắp ráp, nơi sản xuất và lắp ráp các bộ phận quan trọng của máy bay tương lai. Cơ cấu tổ chức tiền sản xuất của công ty đã được sửa đổi trên nhiều lĩnh vực.

Các chuyên gia đã hiện đại hóa hệ thống ERP-LN, tinh giản quy trình chọn linh kiện và vật liệu, đồng thời cải tiến hoàn toàn chuỗi cung ứng tại trạm làm việc. Điều này giúp loại bỏ nhiều thao tác dư thừa và giảm thời gian chờ đợi giữa những giai đoạn sản xuất.

Một trong những yếu tố chính giúp đẩy nhanh tiến độ là giảm số lượng phê duyệt nội bộ. Trong khi quy trình sản xuất trước đây yêu cầu 58 tương tác khác nhau giữa các bộ phận, thì nay chỉ cần 16.

Hơn nữa, số lượng nhân viên tham gia chuẩn bị đơn đặt hàng cũng giảm mạnh. Thay vì 24 chuyên gia, nay chỉ cần 9 người là đủ. Điều này đã làm cho quy trình minh bạch hơn và loại bỏ chức năng trùng lặp.

Tốc độ sản xuất máy bay MS-21 đang được đẩy nhanh đáng kể.

MS-21 được coi là một trong những dự án trọng điểm của ngành công nghiệp hàng không dân dụng Nga. Với nhu cầu ngày càng tăng đối với máy bay sản xuất trong nước, tốc độ chuẩn bị sản xuất đang trở thành yếu tố then chốt để tăng năng suất.

Giảm thời gian chuẩn bị xuống gần 18 lần có nghĩa là công ty có thể khởi động chu kỳ sản xuất mới nhanh hơn, sử dụng thiết bị và nhân lực hiệu quả hơn, và tăng năng suất tổng thể mà không cần mở rộng lực lượng lao động trên quy mô lớn.

Việc tối ưu hóa này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chương trình thay thế nhập khẩu và kế hoạch tăng sản lượng đối với máy bay chở khách nội địa của Nga.

Dự án hiện đại hóa chứng minh rằng việc nâng cao hiệu quả không chỉ khả thi thông qua xây dựng cơ sở mới, mà còn dựa vào việc tổ chức hiệu quả quy trình sản xuất.

Việc chuẩn bị đơn hàng được đẩy nhanh cho phép khẩn trương chuyển đổi sang khâu lắp ráp máy bay, giảm chi phí sản xuất và tăng tính bền vững của toàn bộ chương trình MS-21.

Kinh nghiệm này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp khác trong ngành hàng không - nơi việc tối ưu hóa tương tự sẽ làm tăng đáng kể tốc độ sản xuất máy bay trong nước Nga.