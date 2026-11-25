Toàn văn dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đang được Bộ Quốc phòng lấy ý kiến.

Bố cục Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 03 chương, 31 điều, cụ thể như sau:

- Chương I. Quy định chung, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3).

- Chương II. Quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, gồm 26 điều (từ Điều 4 đến Điều 29).

- Chương III. Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều (Điều 30 và Điều 31).

Hướng dẫn quy trình hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Một là, dự thảo Thông tư hướng dẫn các quy trình sau:

- Quy trình công nhận đối với các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; liệt sĩ; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày (Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 10, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18).

- Quy trình thực hiện chế độ ưu đãi đối với một số đối tượng người có công ; quy trình tạm đình chỉ, chấm dứt và hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công (Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 23, Điều 24 và Điều 25).

- Quy trình cấp giấy, phiếu xác nhận; xác minh các nội dung liên quan đến việc công nhận người có công; sửa đổi, bổ sung thông tin; di chuyển hồ sơ; quản lý hồ sơ, thông tin, dữ liệu người có công (Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 22, Điều 26, Điều 27, Điều 28 và Điều 29).

Sửa đổi, hoàn thiện quy trình cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

Hai là, dự thảo Thông tư sửa đổi, hoàn thiện quy trình Bộ Quốc phòng trực tiếp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số .../2026/NĐ-CP. Đồng thời, rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và điều, khoản được dẫn chiếu, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và phù hợp.

Ba là, dự thảo Thông tư bổ sung:

(i) quy trình công nhận liệt sĩ, thương binh đối với người hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ mật;

(ii) quy trình tiếp nhận, kiểm tra, tra cứu, xác minh và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ trong trường hợp đặc biệt thuộc Quân đội;

(iii) quy định cấp lại giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương trong chiến tranh thuộc các trường hợp: Người bị thương có đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bị thương để giám định bổ sung vết thương; người bị thương nhiều lần đã được khám giám định nhưng còn thiếu lần bị thương chưa được khám giám định mà không có giấy chứng nhận bị thương;

(iv) quy trình cấp lại hồ sơ và giải quyết trợ cấp thương tật đối với trường hợp thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ do thất lạc hồ sơ.

Bốn là, dự thảo Thông tư lược bỏ:

(i) quy trình tổ chức phát động học tập tấm gương đối với việc công nhận liệt sĩ, thương binh trong các trường hợp hy sinh, bị thương quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 và điểm k khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh, phù hợp với quy định mới của pháp luật;

(ii) quy trình sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra ngoài Quân đội;

(iii) quy trình chốt số lượng, xác nhận danh sách, sổ quản lý liệt sĩ, người hy sinh hoặc mất tích; danh sách, sổ quản lý thương binh hoặc người bị thương do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền lập từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Năm là, dự thảo Thông tư cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: rà soát các quy trình, thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục so với quy định hiện hành, góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện.

Quy định về phân cấp, phân quyền

Sáu là, dự thảo Thông tư quy định phân cấp, phân quyền cho các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận, thẩm định, ban hành quyết định và chịu trách nhiệm đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý; giảm việc tập trung giải quyết tại cơ quan Bộ Quốc phòng đối với những nhiệm vụ có tính chất thường xuyên, quy trình thực hiện đã ổn định./.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng







