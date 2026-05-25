TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư điều chỉnh trợ cấp hằng tháng cho quân nhân, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thông tư này quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.



Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng cho quân nhân, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Dự thảo Thông tư có 8 điều, gồm:

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

Đối tượng áp dụng (Điều 2);

Cách tính và mức điều chỉnh (Điều 3);

Kinh phí thực hiện (Điều 4);

Tổ chức thực hiện (Điều 5);

Hiệu lực thi hành (Điều 6);

Điều khoản chuyển tiếp (Điều 7);

Trách nhiệm thi hành (Điều 8).

Cách tính mức trợ cấp hằng tháng với quân nhân, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ

Điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026 với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này, theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2026 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 x 1,08

Quy định mức trợ cấp hằng tháng

Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.838.240 đồng/tháng;

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.965.680 đồng/tháng;

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 3.097.440 đồng/tháng;

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 3.227.040 đồng/tháng;

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 3.353.400 đồng/tháng.

