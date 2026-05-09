Toàn cảnh vụ cô dâu makeup 3,5 triệu nhưng bể nền, mang mặt mộc tiếp khách: Thợ trang điểm xin lỗi nhưng vẫn quá ấm ức?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một cô dâu ở TP Thủ Đức lên tiếng về trải nghiệm makeup trong ngày cưới. Theo chia sẻ, cô book gói trang điểm giá 3,5 triệu đồng nhưng lớp nền nhanh chóng bị bể, xuống tone chỉ sau vài tiếng, khiến cô phải bật khóc, tự tẩy trang rồi để mặt mộc tiếp khách ngay trong hôn lễ.

Cô dâu cho biết đã liên hệ với phía makeup artist ngay trong ngày cưới lẫn sau đó để trao đổi về sự việc. Tuy nhiên, vì cảm thấy chưa nhận được lời xin lỗi và hướng xử lý thỏa đáng nên cô quyết định đăng tải toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng viral, thu hút lượng lớn sự chú ý cùng nhiều ý kiến tranh cãi từ cư dân mạng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý từ ngày 5/5, khi cô dâu có tên Thúy Kiều (TP Thủ Đức cũ) đăng bài trên Facebook cá nhân, chia sẻ trải nghiệm không hài lòng với dịch vụ makeup trong ngày cưới.

Theo chia sẻ, cô dâu book gói trang điểm trị giá 3,5 triệu đồng, sau đó đổi lịch nên phát sinh thêm 500 nghìn đồng phụ phí, tổng cộng là 4 triệu đồng. Cô biết tới makeup artist thông qua TikTok và quyết định đặt lịch sau khi xem các video, hình ảnh trên mạng.

Tuy nhiên, kết quả thực tế lại khiến cô thất vọng. Theo cô dâu, tone make up ngoài đời bị lệch so với lúc tư vấn, phần má quá hồng, đặc biệt lớp nền xuống tone và bong tróc chỉ sau chưa đầy 3 tiếng.

Cô dâu đăng clip vừa khóc vừa tẩy trang trên mạng xã hội, hút về gần 5,1 triệu lượt xem. Ảnh chụp màn hình.

“Theo em, thợ makeup cô dâu lúc nào cũng phải lường trước việc cô dâu sẽ đổ mồ hôi, đổ dầu để xử lý lớp nền bền nhất có thể. Da em là da hỗn hợp, không mụn, không thâm, lỗ chân lông nhỏ, chỉ đổ dầu nhẹ ở vùng chữ T thôi. Vậy mà bạn nói da em là da đặc biệt, lớp nền bị vỡ là do mồ hôi muối.

Em đã trao đổi với bạn một hai hôm nhưng bạn vẫn khẳng định nguyên nhân là do da em và mồ hôi em. Trong khi lớp nền chưa được 3 tiếng đã bị như vậy, em có nhờ người chụp lại nhưng vì bận nhiều việc nên chưa kịp nói ngay.

Bạn có xin lỗi em nhưng em vẫn rất ức và tủi thân vì đó là ngày trọng đại nhất đời em. Em chỉ muốn mình lộng lẫy, xinh đẹp nhưng cuối cùng makeup lại bị hỏng, em còn phải tẩy trang khi vẫn đang tiếp khách.

Em biết bản thân cũng có thiếu sót vì hôm đó quá mệt và buồn ngủ nên không thể kiểm tra kỹ từng khâu, lại quá tin tưởng tay nghề của bạn. Em đăng bài không phải để đổ lỗi hoàn toàn, chỉ muốn mọi người xem thử layout makeup như vậy trong ngày cưới có xứng đáng với số tiền em bỏ ra hay không” , cô dâu chia sẻ vụ việc trên MXH, đính kèm hình ảnh lớp makeup, tin nhắn với phía trang điểm.

Cô dâu phải để mặt mộc tiếp khách

Chia sẻ với Znews , Thúy Kiều (sống tại TP Thủ Đức) cho biết ban đầu khi ở trong nhà và dưới ánh đèn, lớp makeup trông vẫn tạm ổn. Tuy nhiên, khi ra ngoài ánh sáng tự nhiên, phần má hồng trở nên quá đậm, bị nhiều người nhận xét không phù hợp. Điều khiến cô thất vọng hơn là chỉ chưa đầy 3 tiếng sau khi làm lễ, lớp nền bắt đầu bong tróc rõ ở vùng mũi, cằm và hai bên mặt.

“Trong ngày trọng đại nhất đời mình, có ai muốn vừa khóc vừa lau hết lớp makeup để mặt mộc tiếp khách không. Tôi đã khóc rất nhiều ngay trong chính ngày cưới của mình” , cô nói.

Dù bức xúc, Thúy Kiều cũng tự nhận bản thân có phần thiếu sót vì quá mệt và buồn ngủ nên không kiểm tra kỹ từng bước trang điểm, đồng thời đặt quá nhiều niềm tin vào thợ makeup.

Ngày 5/5, phía thợ makeup đăng bài công khai xin lỗi cô dâu vì có trải nghiệm không tốt, đồng thời cho biết đã nhiều lần hỏi ý kiến cô dâu trong suốt quá trình makeup và chỉ tiếp tục các bước khi cô dâu đồng ý, thậm chí cô dâu còn khen layout đẹp sau khi hoàn thành.

Makeup artist giải thích tình trạng lớp nền bị vỡ xuất phát từ đặc điểm “da mồ hôi muối”, cộng thêm ánh sáng tự nhiên khiến texture da lộ rõ hơn, đồng thời khẳng định đã chủ động gọi điện đề nghị hỗ trợ dặm lại makeup nhưng cô dâu từ chối vì đang làm lễ. Dù vậy, phía makeup artist vẫn thừa nhận bản thân có thiếu sót khi chưa tư vấn kỹ gói take-care cho cô dâu và mong được thông cảm.

“ Em không biện minh hay giải thích, trong tin nhắn em có nhắn, em sẽ không nói về kỹ thuật. Cô Dâu không hài lòng khi sử dụng dịch vụ bên em, thì đây là phần lỗi của em, em rất mong cô dâu thông cảm và cho em chuộc lỗi, nhưng đăng lên và nói như là em tệ như này thì tội em quá ạ” , người này viết.

Sau bài xin lỗi từ phía makeup artist, cô dâu tiếp tục đăng thêm các bài viết và clip bày tỏ sự chưa hài lòng. Theo cô, điều bản thân cần nhất là một lời xin lỗi chân thành và cách xử lý thấu đáo hơn sau sự cố.

Đến chiều nay 8/5, cô dâu lên bài trên TikTok cá nhân, cho biết bản thân đã mệt mỏi và muốn khép lại câu chuyện tại đây, đặc biệt khi xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào mình.

Cô chia sẻ: “ Bao nhiêu ấm ức, tủi thân… khi bạn ấy đổ lỗi cho em, em cũng đã nói ra để nhẹ lòng. Em chỉ cần một video xin lỗi từ bạn thôi, nhưng bạn không làm nên em tức quá mới đăng hết mọi chuyện lên.

Em cũng đã đọc được những bình luận và lời khuyên của anh chị cùng mọi người. Em sẽ không đăng gì thêm nữa, em chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi.

Em xin lỗi mọi người”.

Cô dâu đăng bài vào chiều 8/5, cho biết muốn khép lại sự việc. Ảnh chụp màn hình.

Netizen tranh cãi kịch liệt, không rõ ai đúng ai sai

Một bộ phận netizen đứng về phía cô dâu, cho rằng với dịch vụ makeup cô dâu có giá hàng triệu đồng, khách hàng hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào lớp makeup đủ bền cho suốt hôn lễ. Đặc biệt, nhiều người cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở cách xử lý hậu sự cố hơn là riêng chuyện lớp nền đẹp hay xấu.

Theo ý kiến này, khi khách hàng phản hồi tiêu cực trong ngày cưới, thời điểm cực kỳ nhạy cảm về cảm xúc, phía làm dịch vụ nên ưu tiên trấn an, nhận trách nhiệm và tìm hướng khắc phục nhanh chóng thay vì giải thích nguyên nhân xuất phát từ da khách.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực makeup artist. Nhiều người trong ngành cho rằng makeup vốn không phải “phép màu”, bởi độ bền lớp nền còn phụ thuộc vào nền da, thời tiết, cường độ hoạt động, ánh sáng cũng như tình trạng cơ địa từng người.

Một số netizen nhận định việc lớp nền xuống tone hoặc lộ texture sau nhiều giờ hoạt động liên tục là điều hoàn toàn có thể xảy ra, kể cả với makeup artist có kinh nghiệm.

Nhiều người cho rằng sau khi cả hai đã lên tiếng và bày tỏ mong muốn dừng lại, MXH cũng nên khép lại câu chuyện thay vì tiếp tục công kích hoặc đào sâu thêm. Bởi phía sau drama viral này, suy cho cùng vẫn chỉ là một cô dâu từng tủi thân trong ngày cưới và một người làm nghề đang phải đối diện với áp lực rất lớn từ dư luận.

Những bình luận tranh cãi từ netizen:

- “Đúng là áp lực ngày trọng đại dễ khiến mình kỳ vọng quá mức vào một hình mẫu nào đó. Nhưng mình cần thực tế một chút vì lớp makeup còn 'chống chọi' với thời tiết và thời gian nữa, hình ảnh chụp 30 phút là ảnh chụp qua app và ánh sáng nữa đôi khi không thể giống hoàn toàn bên ngoài. Anh đọc tin nhắn thấy bạn makeup cũng rất nhã nhặn, khả năng cao là đôi bên chưa hiểu ý nhau thôi. Lần sau cứ mạnh dạn trao đổi ngay lúc đang làm để chỉnh sửa kịp thời ngay thời điểm ngồi makeup”.

- “Da mặt bạn đẹp mà đánh nền bong hết trơn luôn lúc trước em làm đám bên nhà gái cũng bị vậy sao, em làm bên nhà trai, em lựa chỗ khác đến cuối buổi lớp nền vẫn căng bóng đẹp lắm luôn. Nói chung là lỗi do cả hai bên, tay nghề nữa”.

- “Dâu ý kiến là phải chạy tới liền để take care luôn á bà, chứ hỏi lúc ngta đang làm lễ bận rộn sao mà trả lời được, cái quan trong lúc đó là chất lượng dịch vụ của mình chứ không còn tính công, tính tiền bạc gì nữa hết á”.

- “Chấp nhận làm nghề này thì xác định như làm dâu trăm họ. Nhưng lúc đầu cô dâu nói đẹp như ý bạn nói đi nhưng đãi tiệc chưa bao lâu thì lại trượt nền nhẹ ngay phần đầu mũi nhiều người biết thì người ta có cách dặm lại nhưng nhiều cô dâu họ không biết thì làm sao họ tự dặm lại được. Cô dâu khó chịu cũng 1 phần do ngày trọng đại của họ mà makeup như vậy nên cô dâu cũng khó chịu. làm nghề này cũng như làm dâu trăm họ không lúc nào là làm hài lòng tất cả cô dâu được. Nên bạn cũng nên rút kinh nghiệm cho việc này”.