Ngoài ra, Vành đai thành phố Tân An còn là trục giao thông liên kết thành phố với các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa (Long An), tăng khả năng kết nối Long An với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và vùng Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy Long An sớm trở thành đô thị loại một.