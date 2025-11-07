Toàn cảnh tuyến đường vành đai 85.000 tỷ ở Bắc Ninh: Nhiều đoạn đã trải nhựa, sẽ hoàn thành sau 2 tháng
Văn Đoan |
Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đoạn qua Bắc Ninh đang được thi công thần tốc. Nhiều đoạn đã hoàn thiện lớp nhựa mặt đường. Nhà thầu đang tập trung tối đa thiết bị và nhân lực, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2025.
