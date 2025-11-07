Toàn cảnh tuyến đường vành đai 85.000 tỷ ở Bắc Ninh: Nhiều đoạn đã trải nhựa, sẽ hoàn thành sau 2 tháng

Đặc biệt, tác động của Vành đai 4 tới thị trường bất động sản Bắc Ninh được đánh giá rất lớn. Trong bán kính 5 km dọc tuyến hiện quy tụ nhiều dự án quy mô như khu đô thị Hồng Hạc City, khu nhà ở xã hội Tùng Bách, Dự án Khu đô thị Đông Nam… trải dài qua các khu vực Thuận Thành, Quế Võ, Hạp Lĩnh – nơi hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ. Tuyến đường mở ra dư địa phát triển mới, kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại và công nghiệp gia tăng nhanh chóng.