Toàn cảnh tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên gần 5.000 tỷ đồng sắp cán đích

Mặt đường được thảm nhựa, vạch kẻ phân làn rõ ràng. Hệ thống hộ lan hai bên lắp đặt bằng thép kiên cố, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Công nhân tích cực hoàn thành nốt những hạng mục cuối cùng, trồng cây tại đảo giao thông nút giao với các tuyến tỉnh lộ, đường dân sinh.
Các ngã tư giao cắt với đường dân sinh qua các xã đều được lắp đặt dải hộ lan, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.
Dự kiến thi công hoàn thành toàn bộ lớp thảm mặt đường trước 15/9 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 20/9.