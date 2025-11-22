Toàn cảnh từ trên cao biệt phủ xa hoa 4000m2 của vợ chồng "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Hai vợ chồng Mailisa trước đó đã từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội bởi lối sống xa hoa, đặc biệt, căn biệt phủ 4.000 m² tọa lạc tại khu dân cư Thới An, phường Thới An, quận 12 (cũ) cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi sự việc xảy ra. Đây là nơi vợ chồng bà Mailisa thường xuyên sinh sống.

Căn biệt phủ được xây dựng trên mảnh đất 4.000 m2 (Ảnh: Dân Trí)

Phong cách đậm chất Á Đông của căn biệt phủ (Ảnh: Dân Trí)

(Ảnh: Dân Trí)

(Ảnh: Dân Trí)

Căn biệt phủ khi đã lên đèn (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, căn biệt phủ này gồm rất nhiều dãy nhà ngang dọc bề thế theo phong cách Á Đông với nguyên vật liệu chủ yếu bằng gỗ, chạm trổ nhiều chi tiết tinh xảo. Phía bên trong nhà, khuôn viên có nhiều tiểu cảnh như hồ cá, cây cối lạ mắt. Nội thất bên trong nhà cũng cho thấy sự đầu tư của gia chủ với nhiều món đồ toát lên sự xa hoa.

Tại bữa tiệc tân gia nhà mới, vợ chồng Mailisa một lần nữa phô bày sự giàu có với dàn siêu xe sang chảnh.

Bữa tiệc tân gia xa hoa

Ngoài cổng chất đầy hoa tươi chúc mừng

Dàn siêu xe kín sân

Trước đó, vào sáng 13/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương đã phong tỏa và khám xét biệt phủ này. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành trên cả nước. Công an thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu. Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, gồm có ông Hoàng Kim Khánh (chồng của bà Mai), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội. Theo đó, từ sự tin tưởng của khách hàng trong nước, các đối tượng đã bán mỹ phẩm với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường). Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.