Toàn cảnh TP.HCM trong đợt nắng nóng đỉnh điểm: Tài xế công nghệ kể chuyện “rát mặt như bị tạt muối”

Clip: Di Anh

Đường phố TP.HCM hóa “chảo lửa”

Những ngày đầu tháng 4, TP.HCM bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Từ sáng sớm, ánh nắng đã phủ kín các trục đường lớn, hắt xuống mặt nhựa những lớp nhiệt dày đặc. Đến trưa, không khí gần như đặc quánh lại, mặt đường nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên khiến người đi đường có cảm giác như đang đứng trước một lò nhiệt khổng lồ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ phổ biến từ 35 đến 38 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể trên 40 độ. Cảm giác oi bức lại rõ rệt hơn do thời gian nắng kéo dài liên tục trong ngày.

TP.HCM những ngày qua luôn trong tình trạng nắng nóng gay gắt (Ảnh: Viết Thanh)

Nhiều người mặc áo khoác trùm kín người để tránh nắng (Ảnh: Viết Thanh)

Nhiệt độ trung bình ở mức 36 độ C nhưng mức cảm nhận thực tế có thể cao hơn khá nhiều (Ảnh: Viết Thanh)

Người dân tránh nắng dưới những tán cây ven hồ (Ảnh: Viết Thanh)

Nhiệt độ càng về trưa càng tăng mạnh (Ảnh: Di Anh)

Người dân đội nắng chờ đèn đỏ (Ảnh: Di Anh)

Những bóng râm được tận dụng (Ảnh: Di Anh)

Người lao động nằm nghỉ trưa ven đường (Ảnh: Viết Thanh)

Bất kỳ bóng râm nào cũng trở thành nơi trú ngụ quý giá (Ảnh: Viết Thanh)

Ghi nhận thực tế vào buổi trưa ngày 8/4, nhiều tuyến đường tại TP.HCM gần như không còn chỗ tránh nắng. Người đi xe máy phải trùm kín từ đầu đến chân, áo khoác, khẩu trang, kính chống nắng trở thành “lá chắn” bắt buộc.

Tại các giao lộ, mỗi khi đèn đỏ bật lên, dòng xe lập tức dồn về những mảng bóng râm ít ỏi dưới tán cây hoặc chân cầu vượt. Chỉ cần một khoảng che nắng nhỏ, người ta cũng tranh thủ né vào, dù phải chen chúc.

Không ít tài xế công nghệ chọn cách tạm tắt ứng dụng vài phút, đứng nép vào lề đường để lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình.

“Mắt với da mặt mình rát giống như ai tạt muối vô mặt vậy đó”

Chia sẻ về những ngày nắng đỉnh điểm, anh Hải Triều, một tài xế xe công nghệ, cho biết thời gian từ khoảng 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc nhiệt độ tăng mạnh, nhưng đáng sợ nhất là khung giờ giữa trưa.

“Khoảng từ 11 giờ cho tới 2 giờ là thời gian cực kỳ khủng khiếp luôn, rất là ghê. Mắt với da mặt mình rát giống như ai tạt muối vô mặt vậy đó. Cái hơi nóng nó phả thẳng vào mặt, không che kín là chịu không nổi” anh nói.

Thời tiết nắng nóng buộc các tài xế công nghệ phải mặc nhiều lớp áo chống nắng và cung cấp đủ nước cho cơ thể (Ảnh: Di Anh)

Dù thời tiết giữa trưa nắng nóng nhưng nhiều tài xế công nghệ vẫn cố gắng chạy trong giờ cao điểm (Ảnh: Viết Thanh)

Bản thân anh Hải Triều trước đây hiếm khi phải bịt kín khẩu trang, nhưng trong đợt nắng này, việc che chắn gần như là bắt buộc để tránh bỏng rát da.

“Thấy bóng râm là muốn tấp vô liền để né nắng. Bây giờ thời tiết nó khắc nghiệt quá, có bóng râm là mừng lắm, mừng như thấy mẹ đi chợ về vậy đó.” anh chia sẻ thêm.

Cũng là một tài xế công nghệ, anh Lê Ngọc Tài cho biết bản thân luôn theo dõi nhiệt độ mỗi ngày và không bất ngờ khi có thời điểm lên đến 37–40 độ C, đặc biệt ở các khu vực như Thủ Dầu Một hay Dĩ An.

Một tài xế công nghệ dừng chân bên đường giữa trưa (Ảnh: Di Anh)

Những trạm nước bên đường (Ảnh: Di Anh)

“Mình mặc hai lớp áo, một áo khoác ngoài với áo đồng phục, nhưng tia nắng rọi vô vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Bình thường buổi trưa chỉ uống khoảng hai chai nước, còn mấy ngày nắng này là phải uống liên tục, tầm ba đến bốn chai mới đủ,” anh nói.

Việc bổ sung nước liên tục trở thành điều bắt buộc, nếu không rất dễ rơi vào trạng thái mệt lả khi chạy xe ngoài đường nhiều giờ.

“Giấc ngủ trắng” và hàng loạt rủi ro sức khỏe

Không chỉ gây khó chịu, nắng nóng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Theo các tài xế, tình trạng hoa mắt, chóng mặt xảy ra khá phổ biến, đặc biệt khi làm việc liên tục ngoài trời.

Anh Vũ Vũ cho biết thường chạy xuyên giờ cao điểm đến chiều mới nghỉ, nhưng những ngày nắng gắt buộc phải thay đổi lịch.

“Mấy bữa nay nắng quá thì tầm 1 giờ mấy là phải nghỉ một chút rồi mới chạy tiếp được,” anh nói.

Những quầy nước bên đường đắt khách giữa trưa (Ảnh: Di Anh)

Khoang chứa đồ trong xe khách cũng thành chỗ nghỉ ngơi (Ảnh: Viết Thanh)

Những tài xế taxi nghỉ trưa ven đường (Ảnh: Viết Thanh)

Trong khi đó, anh Phan Văn Tài cảnh báo về một hiện tượng nguy hiểm hơn: “Trời nắng quá thì chúng tôi rất dễ bị say nắng, buồn ngủ. Có khi đang chở khách mà phải xin tấp vô lề đường vì có những cơn gọi là ‘giấc ngủ trắng’, nó tới bất chợt luôn do thời tiết quá nóng.”

Với các tài xế công nghệ, việc dừng chạy giữa giờ cao điểm đồng nghĩa với giảm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều người cho biết không còn lựa chọn khác khi sức khỏe bị ảnh hưởng rõ rệt.

Ngoài nguy cơ say nắng, việc ăn uống thất thường do cố gắng tranh thủ chạy xe cũng khiến thể trạng suy giảm.

“Cái rủi ro nhất là sức khỏe. Nhiều anh em chạy dễ hoa mắt, có thể dẫn tới té xe hoặc tai nạn. Chưa kể ăn uống không đúng giờ, lâu dài ảnh hưởng rất nhiều,” anh Hải Triều nói.

Dự báo trong những ngày tới, hình thái thời tiết sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Sau ngày 10/4, vùng áp thấp nóng bắt đầu suy yếu, kéo theo nền nhiệt giảm dần. Từ khoảng 13 đến 14/4 trở đi, khi rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc, nắng nóng tại Nam Bộ nhiều khả năng tiếp tục hạ nhiệt và thu hẹp phạm vi.

Đáng chú ý, các cơn mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều tối, góp phần “giải nhiệt” sau chuỗi ngày oi bức kéo dài. Tuy nhiên, do nền nhiệt tích tụ suốt nhiều ngày, sự xáo trộn khí quyển khi mưa xuất hiện có thể khá mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, người dân cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn.

Ảnh: Di Anh, Viết Thanh; Clip: Di Anh