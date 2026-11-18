Ngày 18/11, Cục Thống kê Malaysia (DOSM) chính thức công bố kết quả tăng trưởng kinh tế quý III/2026, qua đó hoàn thiện bức tranh GDP của nhóm ASEAN-6, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines.

Theo DOSM, GDP Malaysia tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức ước tính sơ bộ 5,3% được công bố hồi tháng 10. Dù thấp hơn tốc độ tăng 6% của quý II, kết quả mới giúp Malaysia vượt Indonesia để trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai trong nhóm ASEAN-6.

Với số liệu cập nhật đến ngày 18/11, Việt Nam dẫn đầu với mức tăng 9,95%, tiếp theo là Malaysia (5,5%), Indonesia (5,47%), Singapore (5,4%), Thái Lan (2,9%) và Philippines (2,1%).

Việt Nam dẫn đầu, bỏ xa các nền kinh tế trong nhóm ASEAN-6

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, GDP Việt Nam quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với quý I (8,15%) và quý II (8,81%), cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố qua từng quý.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP Việt Nam tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP quý III cao nhất trong nhóm ASEAN-6.

Động lực quan trọng đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, với mức tăng 12,5% trong quý III, đóng góp 51,57% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực dịch vụ cũng duy trì tăng trưởng 9,54%, đóng góp 43,29%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%.

Ở góc độ sử dụng GDP, tích lũy tài sản tăng 21,39% và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ tăng 23,27% so với cùng kỳ. Những con số này phản ánh vai trò của hoạt động đầu tư, sản xuất và thương mại trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Không chỉ giữ vị trí dẫn đầu, Việt Nam còn tạo ra khoảng cách đáng kể với các nền kinh tế còn lại. Tốc độ tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam cao hơn Indonesia 4,48 điểm phần trăm, cao hơn Singapore 4,55 điểm phần trăm và cao hơn Philippines 7,85 điểm phần trăm.

Tăng trưởng GDP Malaysia, Indonesia, Singapore bám đuổi sát sao

Diễn biến đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng mới là sự thay đổi vị trí giữa Malaysia và Indonesia. Trước đó, với mức tăng trưởng sơ bộ 5,3%, Malaysia đứng sau Indonesia và Singapore. Tuy nhiên, số liệu cập nhật 5,5% công bố ngày 18/11 đã đưa quốc gia này lên vị trí thứ hai.

Theo DOSM, tăng trưởng kinh tế Malaysia trong quý III được hỗ trợ bởi các hoạt động sản xuất, dịch vụ và đầu tư. Đặc biệt, làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu đã trở thành một động lực đáng chú ý, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư máy móc thiết bị và các hoạt động liên quan đến công nghệ.

Trong quý III, ngành chế biến, chế tạo Malaysia tăng 7,7%, trong khi xây dựng tăng 5,9%. Hoạt động đầu tư vào các trung tâm dữ liệu quy mô lớn góp phần hỗ trợ lĩnh vực xây dựng phi nhà ở và nhu cầu thiết bị công nghệ. Tính chung 9 tháng đầu năm, kinh tế Malaysia tăng 5,6%.

Bám sát phía sau là Indonesia, nền kinh tế có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, với GDP quý III tăng 5,47%. Theo số liệu được công bố ngày 5/11, kết quả này cao hơn mức tăng 5,29% của quý II, đồng thời vượt dự báo 5,18% trong khảo sát của Reuters. Tăng trưởng của Indonesia được hỗ trợ bởi xuất khẩu cải thiện và tiêu dùng trong nước duy trì ổn định.

Xếp thứ tư là Singapore với mức tăng trưởng GDP quý III đạt 5,4%, theo ước tính sơ bộ của Cục Thống kê Singapore. Dù giảm so với mức tăng 6,2% của quý II, nền kinh tế này vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao, với sự hỗ trợ từ các ngành sản xuất và dịch vụ.

Như vậy, khoảng cách tăng trưởng giữa Malaysia, Indonesia và Singapore chỉ dao động trong khoảng 0,1 điểm phần trăm. Điều này cho thấy sự cạnh tranh sát sao về tốc độ tăng trưởng giữa ba nền kinh tế, dù đặc điểm và động lực phát triển của mỗi quốc gia có sự khác biệt.

GDP Thái Lan và Philippines tăng dưới 3%, bức tranh ASEAN-6 phân hóa rõ rệt

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, Thái Lan và Philippines là hai nền kinh tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với bốn quốc gia còn lại.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), GDP nước này tăng 2,9% trong quý III/2026, cải thiện so với mức 2,4% của quý II. Hoạt động xuất khẩu và đầu tư tư nhân là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng, trong khi tiêu dùng hộ gia đình tăng 2,5% và chi tiêu tiêu dùng của chính phủ giảm 1,6%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, kinh tế Thái Lan tăng 2,8%. Dù tăng trưởng quý III đã cải thiện, tốc độ này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhóm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore.

Đứng cuối bảng xếp hạng ASEAN-6 là Philippines với mức tăng GDP 2,1%. Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), khu vực dịch vụ tăng 3,7%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 4,8%. Tiêu dùng hộ gia đình tăng 2,4%, còn tổng tích lũy vốn giảm 0,2% so với cùng kỳ.

Nhìn tổng thể, kết quả quý III/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tốc độ tăng trưởng của sáu nền kinh tế lớn Đông Nam Á. Việt Nam nổi bật với mức tăng gần 10%, Malaysia, Indonesia và Singapore duy trì quanh ngưỡng 5,5%, trong khi Thái Lan và Philippines tăng trưởng dưới 3%.