Toàn cảnh siêu dự án 3,5 tỷ USD ở TP.HCM sắp tái khởi động

Theo Sở Tài chính TP.HCM, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 13/1/2025, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya. Theo đó, nhà đầu tư phải hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng và đưa công trình vào hoạt động trong vòng 120 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Hiện chủ đầu tư đang triển khai các bước theo quy định của quyết định này.