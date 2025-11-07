Toàn cảnh siêu dự án 3,5 tỷ USD ở TP.HCM sắp tái khởi động Lương Ý | 07/11/2025 13:31 Báo lỗi cho Soha Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya quy mô 880ha, vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, đang được TP.HCM xúc tiến tái khởi động. Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya có tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, quy mô 880ha, được xem là một trong những siêu dự án lớn nhất tại TP.HCM. Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya do Công ty Cổ phần Đô thị Đại học quốc tế Berjaya Việt Nam (Malaysia) làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 1/7/2008. Theo quy hoạch, dự án hướng tới hình thành một khu đô thị - đại học quốc tế toàn diện tại Khu đô thị Tây Bắc TP.HCM, bao gồm các khu chức năng giáo dục, dân cư, thương mại - dịch vụ, y tế, thể thao, giải trí và công viên công nghệ thông tin. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, gần Quốc lộ 22 (đường Xuyên Á) và đường Đặng Công Bỉnh (đường Thanh Niên), được bao quanh bởi hệ thống kênh rạch tự nhiên gồm kênh An Hạ, kênh Ranh Long An, kênh 8 và kênh Xáng. Vị trí này tạo nên không gian biệt lập, thuận lợi cho việc phát triển một khu đô thị - đại học quy mô lớn và hiện đại. Tuy nhiên, từ khi được cấp phép năm 2008 đến nay, dự án liên tục vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đây là nguyên nhân chính khiến tiến độ triển khai bị đình trệ suốt nhiều năm qua, dù đã qua nhiều lần điều chỉnh và kêu gọi tái khởi động. Nhiều hộ dân trong khu vực dự án đã chấp thuận di dời, tháo dỡ nhà cửa và bàn giao mặt bằng. Theo ghi nhận, vẫn còn không ít hộ dân bám trụ trong vùng quy hoạch. Phần lớn các hộ dân trong khu vực hiện vẫn gắn bó với nghề nông, tận dụng đất trống để trồng trọt hoặc đánh bắt cá trên các kênh rạch quanh dự án để mưu sinh qua ngày. Đầu năm nay, dự án có bước chuyển mới khi UBND TP.HCM ban hành công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai của nhà đầu tư. Việc này nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ và các cam kết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Theo Sở Tài chính TP.HCM, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 13/1/2025, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya. Theo đó, nhà đầu tư phải hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng và đưa công trình vào hoạt động trong vòng 120 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Hiện chủ đầu tư đang triển khai các bước theo quy định của quyết định này. Tags Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam Theo vtcnews.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/toan-canh-sieu-du-an-3-5-ty-usd-o-tp-hcm-sap-tai-khoi-dong-sau-17-nam-ar985297.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha