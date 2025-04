UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành phương án sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã từ 132 đơn vị còn 40 đơn vị sau sắp xếp, gồm: 29 xã, 10 phường và 1 đặc khu. Tỉ lệ tinh gọn đạt 69,69 % tương đương giảm 92 ĐVHC cấp xã, trong đó: 66 xã, 20 phường, 6 thị trấn.

Số lượng ĐVHC cụ thể như sau: TP Nha Trang 3 đơn vị, TP Cam Ranh 5 đơn vị, thị xã Ninh Hòa 8, huyện Vạn Ninh 5, huyện Diên Khánh 6, huyện Cam Lâm 4, huyện Khánh Vĩnh 5, huyện Khánh Sơn 3, huyện Trường Sa 1 đơn vị.

Các ĐVHC trong phương án dự kiến cơ bản vẫn giữ tên địa phương ban đầu. Cụ thể, TP Nha Trang từ 22 xã, phường còn 3 phường là Bắc Nha Trang (sát nhập các phường Ngọc Hiệp, xã Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh), Phường Nha Trang (phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vạn Thạnh, Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phương Sài, Tân Tiến, Phước Hòa, Phước Hải) và Phường Nam Nha Trang (phường Phước Long, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung, Phước Đồng).

TP Nha Trang còn 3 phường

Thành phố Cam Ranh từ 15 xã, phường sau sắp xếp còn 5 đơn vị hành chính, gồm: phường Cam Ranh (phường Cam Thuận, phường Cam Linh, Cam Lợi), phường Cam Ranh 1 (phường Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, xã Cam Thành Nam), phường Cam Ranh 2 (phường Cam Phú, Cam Lộc, Cam Phúc Nam), phường Cam Ranh (phường Ba Ngòi, xã Cam Phước Đông) và xã Cam Ranh 4 (xã Cam Lập, Cam Bình, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây).

Thị xã Ninh Hòa từ 26 ĐVHC sau sắp xếp còn 8 ĐVHC, gồm: phường Ninh Hòa (phường Ninh Hiệp, Ninh Đa, xã Ninh Phụng, Ninh Đông), xã Ninh Hòa 1 (xã Ninh Bình, xã Ninh Quang, xã Ninh Xuân), phường Ninh Hòa 2 (phường Ninh Diêm, phường Ninh Hải, phường Ninh Thủy, xã Ninh Phước), phường Ninh Hòa 3 (phường Ninh Giang, phường Ninh Hà, xã Ninh Phú), xã Ninh Hòa 4 (xã Ninh Thọ, xã Ninh An, xã Ninh Sơn), xã Ninh Hòa 5 (xã Ninh Ích, xã Ninh Lộc, xã Ninh Hưng, xã Ninh Tân), xã Ninh Hòa 6 (xã Ninh Sim, xã Ninh Tây) và xã Ninh Hòa 7 (xã Ninh Thân, xã Ninh Trung, xã Ninh Thượng).

Huyện Vạn Ninh từ 13 đơn vị sau sắp xếp còn 5 ĐVHC, gồm xã Vạn Ninh (thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Phú, xã Vạn Lương), xã Vạn Ninh 1 (xã Vạn Thạnh, xã Đại Lãnh, xã Vạn Thọ), xã Vạn Ninh 2 (xã Vạn Khánh, xã Vạn Long, xã Vạn Phước), xã Vạn Ninh (xã Vạn Thắng, xã Vạn Bình) và xã Vạn Ninh 4 ( xã Vạn Hưng, xã Xuân Sơn).

Huyện Diên Khánh từ 17 đơn vị sau sắp xếp còn 6 ĐVHC, gồm xã Diên Khánh (thị trấn Diên Khánh, xã Diên An, xã Diên Toàn), xã Diên Khánh 1 (xã Diên Thạnh, xã Diên Lạc, xã Diên Hòa), xã Diên Khánh 2 (xã Suối Hiệp, xã Suối Tiên, xã Bình Lộc), xã Diên Khánh 3 (xã Diên Thọ, xã Diên Tân, xã Diên Phước), xã Diên Khánh 4 (xã Diên Lâm, xã Xuân Đồng), xã Diên Khánh 5 (xã Diên Điền, xã Diên Sơn, xã Diên Phú).

Huyện Cam Lâm còn 4 xã

Huyện Cam Lâm từ 14 đơn vị hành chính còn 4 xã, gồm: xã Cam Lâm (thị trấn Cam Đức, xã Cam Hải Đông, xã Cam Hải Tây, xã Cam Thành Bắc và một phần diện tích các xã: Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Tân, Cam An Bắc, Cam An Nam, Suối Tân), xã Cam Lâm 1 (xã Suối Cát và một phần diện tích các xã: Cam Hòa, Cam Tân, Suối Tân), xã Cam Lâm 2 ( xã Sơn Tân và một phần diện tích tự nhiên các xã: Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Tân, Suối Tân), xã Cam Lâm 3 (Cam An Bắc, Cam An Nam).

Huyện Khánh Vĩnh từ 14 đơn vị giảm còn 5 ĐVHC, gồm: xã Khánh Vĩnh (thị trấn Khánh Vĩnh, xã Sông Cầu, xã Khánh Phú), xã Khánh Vĩnh 1 (xã Cầu Bà, xã Khánh Thành, xã Liên Sang, xã Sơn Thái), xã Khánh Vĩnh 2 (xã Giang Ly, xã Khánh Thượng, xã Khánh Nam), xã Khánh Vĩnh 3 (xã Khánh Trung, xã Khánh Hiệp), xã Khánh Vĩnh 4 (xã Khánh Bình, xã Khánh Đông).

Thủ phủ sầu riêng Khánh Sơn còn 3 xã

Huyện Khánh Sơn từ 8 đơn vị, giảm còn 5 ĐVHC cấp xã, gồm: xã Khánh Sơn (thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Hiệp, xã Sơn Bình), xã Khánh Sơn 1 (xã Sơn Lâm, xã Thành Sơn), xã Khánh Sơn 2 (xã Sơn Trung, xã Ba Cụm Bắc, xã Ba Cụm Nam).

Huyện đảo Trường Sa từ 3 đơn vị giảm còn 1 ĐVHC cấp cơ sở gọi là đặc khu (xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa).

Tên gọi nói trên chỉ là dự kiến, các địa phương còn nghiên cứu, thống nhất đặt tên ĐVHC sau sắp xếp đảm bảo theo quy định.