Toàn cảnh nút giao hơn 3.400 tỷ đồng ở TPHCM đang vướng mặt bằng

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 8, công trường nút giao An Phú ở cửa ngõ phía đông TPHCM vẫn hoạt động liên tục với hàng trăm kỹ sư, công nhân và thiết bị thi công. Một số hạng mục đã hoàn thành và khai thác, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện đồng bộ dự án.