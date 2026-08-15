Toàn cảnh nút giao hơn 3.400 tỷ đồng ở TPHCM đang vướng mặt bằng

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 8, công trường nút giao An Phú ở cửa ngõ phía đông TPHCM vẫn hoạt động liên tục với hàng trăm kỹ sư, công nhân và thiết bị thi công. Một số hạng mục đã hoàn thành và khai thác, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện đồng bộ dự án.
Hiện một số hạng mục đã hoàn thành và đi vào khai thác như nhánh cầu vượt N3 từ đường Mai Chí Thọ rẽ vào đường Đồng Văn Cống (hướng đi cảng Cát Lái).
Cùng với đó, hai nhánh hầm chui nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống đã hoàn thành và được đưa vào khai thác.
Hầm chui nối đường Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu vượt từ đường dẫn cao tốc ra đường Mai Chí Thọ đã hoàn thành và đang được khai thác, giúp giảm áp lực giao thông qua khu vực.
Tuy nhiên, nhánh cầu N4 phục vụ dòng xe rẽ từ đường Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ vẫn chưa thể thông xe vào cuối tháng 7 như kế hoạch.
Nhánh cầu N4 đang thi công các hạng mục cuối như thảm bê tông nhựa mặt cầu, lắp lan can, khe co giãn và hệ thống chiếu sáng.
Nhánh cầu vượt từ đường Mai Chí Thọ rẽ vào đường dẫn TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được thi công khẩn trương.
Trong khi đó, nhánh cầu vượt N1.2 từ đường Lương Định Của vào đường dẫn cao tốc đang phải "giậm chân tại chỗ".
Đơn vị thi công đã hoàn thành kết cấu các trụ cầu từ T3 đến T8 trong phạm vi nút giao, nhưng phần đường đầu cầu, mố M1 và các trụ T1, T2 nằm trên đường Lương Định Của vẫn chưa thể triển khai vì vướng mặt bằng.
Để tháo gỡ, Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thu hồi 22.012 m² đất thuộc lộ giới đường Lương Định Của nhằm phục vụ cả dự án mở rộng tuyến đường và dự án nút giao An Phú.
Theo kế hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được phê duyệt trước ngày 19/9, toàn bộ công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 30/11.
Theo Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư), khối lượng thực hiện toàn dự án đến nay đạt khoảng 75%. Ngày 23/7, UBND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến quý III/2027.
Chủ đầu tư cho biết tiến độ hiện nay vẫn đáp ứng yêu cầu theo mốc điều chỉnh mới.
Tuy nhiên, việc hoàn thành đúng hạn phụ thuộc lớn vào tiến độ bồi thường, tái định cư và bàn giao phần mặt bằng còn lại trên đường Lương Định Của.
Khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, nút giao thông An Phú được xây dựng theo quy mô 3 tầng, gồm hầm chui và hệ thống cầu vượt kết nối đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Đồng Văn Cống với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây được xem là một trong những đầu mối giao thông quan trọng nhất phía Đông TPHCM, giữ vai trò kết nối khu Đông, cảng Cát Lái, Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai.