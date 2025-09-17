Toàn cảnh nỗ lực hàng chục nghìn tỷ biến dòng sông chết thành sông xanh, hàng loạt dự án hưởng lợi khi có “river view” thực sự

Việc cải tạo sông Tô Lịch không chỉ mang ý nghĩa môi trường và văn hóa mà còn tạo ra tác động lớn với thị trường bất động sản. Thực tế cho thấy, các khu vực ven sông, hồ và công viên xanh luôn có giá trị cao. Và khi Tô Lịch không chỉ xanh mà còn có trở thành không gian công cộng, hàng loạt dự án 2 bên sông sẽ thực sự có riverview và có tiềm năng tăng giá trong tương lai.