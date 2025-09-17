Toàn cảnh nỗ lực hàng chục nghìn tỷ biến dòng sông chết thành sông xanh, hàng loạt dự án hưởng lợi khi có “river view” thực sự
Văn Đoan |
Sau khi đầu tư hơn 16.000 tỷ xây nhà máy xử lý nước thải và đường cống thu gom khổng lồ, Hà Nội tiếp tục chi hàng trăm tỷ làm đường ống dẫn nước sông Hồng, hồ Tây để vĩnh viễn làm đổi màu sông Tô Lịch.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-no-luc-hang-chuc-nghin-ty-bien-dong-song-chet-thanh-song-xanh-hang-loat-du-an-huong-loi-khi-co-river-view-thuc-su-20525091612445768.htm