Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy

Phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất làm đường, đồng thời mong muốn được đền bù thỏa đáng để sớm ổn định nơi ở. Anh Hưng, cư dân trong khu vực, cho biết con ngõ nơi gia đình sinh sống thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến việc dọn dẹp rất vất vả. Vì vậy, khi biết khu vực sẽ được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, gia đình anh hoàn toàn ủng hộ và chấp thuận phương án bồi thường. Hiện anh đã ký cam kết bàn giao mặt bằng, bốc thăm căn hộ tái định cư và đang tất bật thu xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới.