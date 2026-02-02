Video người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy
Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy
Như Hoàn |
Những ngày gần đây, ngõ 165 và 201 Cầu Giấy nhộn nhịp cảnh tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc khi nhiều hộ dân khẩn trương di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn nối Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng.
