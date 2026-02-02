HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy

Như Hoàn |

Những ngày gần đây, ngõ 165 và 201 Cầu Giấy nhộn nhịp cảnh tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc khi nhiều hộ dân khẩn trương di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn nối Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Video người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 1.

Dự án tuyến đường nối từ Cầu Giấy tới Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5) dài khoảng 420m từng nhiều năm rơi vào tình trạng trì trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 2.

Đến cuối năm 2025, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 334/338 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 19.000m², qua đó tháo gỡ dần các nút thắt để dự án có thể tiếp tục triển khai.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 3.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 4.

Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án tuyến đường nối từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5) đang ghi nhận những chuyển động rõ rệt

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 5.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 6.

Ghi nhận tại khu vực ngõ 165 Cầu Giấy – đoạn tuyến đi qua khu dân cư đông đúc – nhiều hộ dân đang chủ động thu dọn nhà cửa, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Theo người dân địa phương, những thời gian trở lại đây, công tác giải phóng mặt bằng được thành phố chỉ đạo quyết liệt, tạo khí thế khẩn trương trong toàn khu vực.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 7.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 8.

Các hạng mục hiện hữu trong khu vực dự án đang dần được tháo dỡ theo kế hoạch, nhường chỗ cho một mặt bằng sạch, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công mới.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 9.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 10.

Vật liệu từ các công trình tháo dỡ được người dân xử lý, sắp xếp và đưa ra khỏi khu vực.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 11.

Các phương tiện vận tải được đưa vào phục vụ việc chuyển dời tài sản và phế liệu.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 12.

Quá trình phá dỡ tạo ra lượng bụi lớn, bao trùm toàn bộ khu vực lân cận.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 13.

Phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất làm đường, đồng thời mong muốn được đền bù thỏa đáng để sớm ổn định nơi ở. Anh Hưng, cư dân trong khu vực, cho biết con ngõ nơi gia đình sinh sống thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến việc dọn dẹp rất vất vả. Vì vậy, khi biết khu vực sẽ được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, gia đình anh hoàn toàn ủng hộ và chấp thuận phương án bồi thường. Hiện anh đã ký cam kết bàn giao mặt bằng, bốc thăm căn hộ tái định cư và đang tất bật thu xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 14.

Sau khi bốc thăm căn hộ tái định cư rộng 55 m² tại Duy Tân (Cầu Giấy), gia đình chị Thủy đang tạm sinh hoạt nhờ ở tầng 1 nhà hàng xóm trong lúc chờ bàn giao. Chị chia sẻ chỉ mong ngày chuyển về căn hộ mới đến sớm để cuộc sống ổn định trở lại.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 15.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 16.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 17.

Tại ngõ 201 và 165 Cầu Giấy, nhiều vật dụng bị bỏ lại nằm ngổn ngang giữa lối đi. Không ít ngôi nhà đã được dọn trống, vắng bóng người ở và đang chờ tháo dỡ.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 18.

Gắn bó với nơi này suốt 60 năm, từng góc nhà, con ngõ đều là ký ức của cả một đời người và tuổi thơ của các thế hệ trong gia đình. Rời đi không khỏi tiếc nuối, bởi ở đây chứa đựng biết bao kỷ niệm lớn lên, sum vầy và mưu sinh. Dẫu vậy, bác vẫn ủng hộ chủ trương di dời của Nhà nước, mong dự án sớm hoàn thành để khu vực phát triển khang trang hơn, và tin rằng những ký ức đẹp sẽ luôn còn nguyên vẹn trong lòng mình.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 19.

Sau khi phần diện tích thuộc diện giải phóng mặt bằng được tháo dỡ, các hộ dân dọc dự án nhanh chóng sửa chữa, sắp xếp lại không gian nhà ở.

Toàn cảnh người dân Hà Nội tất bật bàn giao mặt bằng đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy- Ảnh 20.

Toàn tuyến đường Vành đai 2,5 dài 19,41km, mặt cắt ngang 40–50m, được chia thành 13 đoạn. Hiện có 4 đoạn đã hoàn thành dài 9,59km; 5 đoạn đang triển khai đầu tư với tổng chiều dài 5,97km. Còn 4 đoạn chiều dài 3,85km, hiện chưa được đầu tư xây dựng, gồm các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ; Trung Kính – Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi – Đầm Hồng; hồ Vĩnh Hưng – Lĩnh Nam.

Tags

giải phóng mặt bằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại