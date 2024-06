Toàn cảnh nghi vấn Xoài Non trục trặc Xemesis: Lộ nhiều dấu hiệu "có biến", đôi bên đáp trả cực gắt nhưng vẫn lờ đi 1 vấn đề

Không phải nói quá nhiều, Xoài Non và Xemesis vẫn luôn là cặp đôi nổi tiếng với cư dân mạng. Nếu như Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) thường được gọi là streamer giàu nhất Việt Nam, có kênh YouTube 1,22 triệu lượt đăng ký và fanpage Facebook 1,3 triệu lượt theo dõi thì Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám, có 2,3 triệu fans trên Instagram.

Cặp đôi đã bên nhau được hơn 5 năm, trong đó có 3,5 năm chính thức là vợ chồng. Tuy nhiên thời gian gần đây, trên MXH bất ngờ rộ lên nghi vấn đôi trai tài gái sắc đang gặp trục trặc tình cảm. Trong vòng nửa tháng từ khi tin đồn được dấy lên, nhiều diễn biến đã xảy ra nhưng 2 nhân vật chính vẫn chỉ lên tiếng về những chi tiết xung quanh, không trực tiếp trả lời câu hỏi về tình trạng mối quan hệ.

Xemesis và Xoài Non

Xoài Non bất ổn trên livestream, xuất hiện tìm kiếm “Xemesis unfollow Xoài Non”

Khoảng giữa tháng 5/2024, trên MXH bất ngờ xuất hiện nhiều từ khóa không tích cực về cuộc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis như: “Xoài Non chia tay Xemesis”, “Xemesis unfollow Xoài Non”, “Xoài Non và Xemesis cãi nhau”,... Một trong những nguyên nhân dẫn đến những từ khoá này là vì Xemesis không theo dõi vợ trên Instagram trong khi theo dõi đến 14 người khác và Xoài Non vẫn follow chồng bình thường. Nhưng ngay lập tức, Xemesis đã theo dõi vợ trên Instagram trong đêm 18/5.

Những từ khoá làm dấy lên nghi vấn rạn nứt của cặp đôi

Cũng trong thời gian này, Xoài Non gây chú ý khi xuất hiện trên livestream với trạng thái bất ổn. Cô được nhận xét là để lộ biểu cảm hời hợt, thiếu tập trung và phải để bạn thân - Sunna vào live hộ.

Trả lời những thắc mắc này, Xoài Non cho biết mình livestream liên tục 9 tiếng nên bị mệt, không được ăn gì và chân tay run bần bật. Vì không thể tiếp tục nên cô đã tạm ra ngoài, để nghỉ và tránh mọi người nói ra nói vào. Tuy nhiên cư dân mạng vẫn bàn tán xôn xao, cho rằng có thể tinh thần và sức khỏe của cô nàng không đảm bảo nên không dành toàn tâm toàn ý cho công việc.

Xoài Non được nhận xét là livestream hời hợt

Loạt clip cũ về hôn nhân của Xoài Non - Xemesis được cư dân mạng đem ra “mổ xẻ”

Khi loạt từ khoá về Xoài Non và Xemesis lọt top tìm kiếm, nhiều chia sẻ của cặp đôi về chuyện tình yêu - hôn nhân cũng viral trở lại. Trong đó gây chú ý là lý do chưa có con, nguyên tắc chi tiêu trong gia đình, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu,...

Về chuyện con cái, Xoài Non chia sẻ rằng lúc mới cưới xong thì muốn có em bé ngay nhưng chưa may mắn có được vì sức khỏe của mình không tốt. Sau đó cặp đôi lên kế hoạch thực hiện IVF. Bản thân Xoài Non cũng thẳng thắn hỏi chồng: “Nếu em vô sinh thì anh có đi lấy người khác không?” thì Xemesis trả lời rằng: “Không, đi xin con nuôi” .

Xoài Non từng thử lòng Xemesis về chuyện sinh con

Về nguyên tắc chi tiêu, thời gian đầu cặp đôi xài tiền riêng, “không ai quản tiền của ai cả”. Từ năm 2022, khi có kế hoạch sinh con, cả 2 bắt đầu có quỹ chung. Cô nói thêm rằng từ trước đến nay cô luôn sợ xài tiền chồng vì sợ mang tiếng và bản thân cũng không muốn kiểm soát chồng về mặt kinh tế.

Mối quan hệ của Xoài Non với mẹ Xemesis cũng được quan tâm. Nhiều khoảnh khắc tương tác của cô nàng với mẹ chồng và gia đình bỗng khiến nhiều người thấy lấn cấn khi xem lại. Những ý kiến này cho rằng lời nói của mẹ chồng Xoài Non ở thời điểm đấy có ẩn ý. Tuy nhiên đến hiện tại, đây vẫn chỉ là suy luận từ cư dân mạng.

Xoài Non khoe không gian sống mới, mất hút trong ngày chồng khai trương quán

Suốt những ngày vừa qua, Xoài Non cũng cập nhật không gian sống mới mẻ, không giống với biệt thự triệu đô mà cặp đôi từng chia sẻ trước đó. Cụ thể, Xoài Non thường xuyên check-in ở một căn chung cư có phong cách nhẹ nhàng, xinh xắn. Cô cũng chụp ảnh sản phẩm để gắn link bán hàng trong căn hộ này, đưa ba mẹ đến nơi ở của mình, bạn bè thoải mái sang ngủ lại.

Không gian sống mới của Xoài Non

Tối 30/5, Xemesis xuất hiện trên livestream cùng với Độ Mixi và PewPew. Khi Xemesis lộ giọng nói mệt mỏi, mất tiếng và cho biết mình đang bị ốm, PewPew “bắt bệnh” online cho bạn thân: “Bạn thiếu một vòng tay ấm áp với một hơi thở gần kề tai đúng không? Tôi nói thật, bạn phải fix sớm đi. Chứ bạn thiếu lắm rồi” . Nghe xong, Xemesis chỉ cười phá lên mà không nói gì.

Sau livestream, nhiều người cho rằng PewPew đã ngầm xác nhận Xemesis đang độc thân bằng lời nói đùa của mình.

Ngày 31/5, Xemesis tưng bừng khai trương quán ốc và sự kiện hoàn toàn vắng bóng Xoài Non. Không những thế cô nàng không có bất cứ động thái ủng hộ nào trên trang cá nhân. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với những lần khai trương trước đó của Xemesis. Khi chồng mở hệ thống quán cơm tấm hay chuỗi quán bò, Xoài Non đều có mặt và check-in nhiệt tình từ ngoài đời cho đến trên MXH.

Xemesis tất bật một mình trong ngày khai trương

Vợ chồng thay nhau lên tiếng nhưng im lặng trước vấn đề quan trọng nhất

Cũng trong ngày 31/5, dù khai trương bận rộn nhưng Xemesis đã lần đầu trực tiếp lên tiếng về chuyện bị vợ bỏ theo dõi. Theo đó, nam streamer khẳng định từ trước đến nay các tài khoản như fanpage Facebook và Threads của Xoài Non chưa từng follow mình nên không có chuyện nhấn nút hủy theo dõi.

Xemesis lên tiếng chuyện unfollow

Tiếp ngay sau đó - tối 31/5, Xoài Non đáp trả tin đồn chia tay Xemesis vì ít học ăn bám và đào mỏ nhà chồng. Cụ thể khi cô nàng đăng clip giới thiệu phiên livestream, một số người đã để lại bình luận dè bỉu: “Giàu có mà người ta nói không có học thức hoặc đồ ít học ta nói nó đau” . Xoài Non trả lời: “Thì sao hả bạn? Cái học thức bạn nói tốt thật nhưng cũng không đồng nghĩa với không học là này kia đâu bạn. Bạn nói xong mình thấy không cùng tần số ấy bạn”.

Ngoài ra khi có ý cho rằng Xoài Non phải livestream kiếm nhiều tiền để có thể sánh với chồng, nếu không sẽ bị khinh thường, cô nàng nói: “Ai đồn mình bị khinh vậy. Tui nói hay mọi người đồn?”.

Không dừng lại ở đó, vào sáng 1/6, Xoài Non đăng story nói rõ ràng về chuyện kiếm tiền và ăn bám nhà chồng. Cô khẳng định mình chưa bao giờ xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột, mỗi ngày vẫn nỗ lực đi làm để kiếm tiền nhưng vẫn bị cư dân mạng dè bỉu và thêu dệt chuyện không đúng.

Xoài Non thẳng thắn chia sẻ về chuyện ăn bám và đào mỏ

Đến tối 2/6, Xemesis có bình luận làm rõ tin đồn đền bù cho Xoài Non 20 tỷ để ly hôn trên TikTok. Theo đó một bài đăng không xác thực lan truyền thông tin cặp đôi đã ly hôn, Xoài Non không lấy chồng khác trong 5 năm nữa còn Xemesis đưa cho cô 20 tỷ để đền bù thanh xuân.

"Vậy là mình bay 20 tỷ mà còn không biết luôn đó hả? Mới quét dưới giường có thấy ai đâu ta? Hay là đang trốn trong tủ quần áo nhỉ?" - Xemesis nói.

Xemesis làm rõ tin đồn đền bù 20 tỷ

Dù cả Xoài Non và Xemesis thay nhau lên tiếng nhưng netizen cũng nhanh chóng nhận ra cặp đôi không trả lời vấn đề quan trọng nhất: “Tin đồn rạn nứt là đúng hay sai?”. Điều này gây hoài nghi bởi hầu hết những bình luận đề nghị lên tiếng ở các kênh của Xoài Non và Xemesis đều là top comment nên cả 2 đều có thể dễ dàng đọc được. Tuy nhiên đến hiện tại (ngày 3/6) cặp đôi vẫn giữ im lặng và không giải đáp.