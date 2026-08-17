Toàn cảnh ngày đầu phiên xét xử chuyên án ma túy VN10: Chi Dân xin điều chỉnh thông tin, Trúc Phương nói chưa có chồng

Sáng 17/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, với nhiều bị cáo bị truy tố về các tội danh liên quan đến ma túy.

Sáng nay (17/8), Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, liên quan đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn.

Phiên tòa tiếp tục vào buổi chiều, HĐXX và VKS làm rõ vai trò của 4 nữ tiếp viên

Phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 tiếp tục diễn ra vào chiều 17/8. Tại phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát đang công bố quan điểm luận tội, trong đó có nội dung liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam.

Tang vật thu giữ được trong vụ án (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo đại diện Viện Kiểm sát, khi chuyến bay VN10 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 4 nữ tiếp viên đã mang theo 327 tuýp kem đánh răng, trong đó 157 tuýp được xác định chứa ma túy, với tổng khối lượng hơn 11kg.

VKS xác định đây là lần đầu 4 nữ tiếp viên được nhờ xách số hàng hóa trên từ Pháp về Việt Nam. Những người này không có mối quan hệ quen biết với những người được xác định là đầu mối của đường dây.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) đính chính trước toà

Tại phiên tòa, từ điểm cầu số 2 Trại giam Chí Hoà, Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, đính chính trước toà phần nhân thân, nói nhận bản thân chỉ sử dụng ma túy, không tàng trữ ma túy.

"Bị cáo chỉ sử dụng trái phép chất ma tuý, chứ không tàng trữ ma tuý"

Clip ca sĩ Chi Dân đính chính trước toà (Nguồn: Quân)

Theo cáo trạng, rạng sáng 4/11/2024, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (cũ), rồi rủ nhóm bạn sử dụng Ketamine và thuốc lắc. Đến hơn 5h, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm sử dụng "nước vui"; hai gói ma túy trị giá 7,1 triệu đồng được pha vào nước ngọt để mọi người sử dụng. Khoảng 9h cùng ngày, nhóm này tiếp tục mua Ketamine.

Ngày 8/11, cảnh sát kiểm tra căn nhà và phát hiện Chi Dân, anh trai cùng nhóm bạn đang tổ chức sử dụng ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương đính chính lý lịch trước tòa

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương lên bục khai báo và đính chính thông tin lý lịch, cho biết:

"Bị cáo không có chồng và không sống chung như vợ chồng với Vũ Hải Anh".

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng được biết đến là "cô tiên từ thiện" (Ảnh:

Trước đó, rạng sáng 17/3/2024, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng Vũ Hải Anh bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy và bóng cười cho một nhóm bạn tại nhà ở TP Thủ Đức (cũ). Phương từng được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện" nhờ các hoạt động thiện nguyện năng nổ.

9 giờ: Phiên toà chính thức khai mạc

Đúng 9 giờ ngày 17/8, Hội đồng xét xử chính thức làm thủ tục khai mạc phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 tại TAND TP.HCM.

Phiên tòa được tổ chức công khai theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại trụ sở TAND TP.HCM và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30), Công an TP.HCM.

Phiên toà chính thức khai mạc lúc 9 giờ sáng (Ảnh: Viết Thanh)

Gần 100 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo

Theo thông báo của Tòa, tại điểm cầu chính, ngoài Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát còn gần 100 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Những bị cáo được tại ngoại cũng có mặt tại phòng xử án, ngồi theo vị trí được bố trí và chờ Hội đồng xét xử làm thủ tục khai mạc phiên tòa.

Các bị cáo trong phiên toà (Ảnh: Viết Thanh)

Phiên tòa có gần 100 luật sư tham gia bào chữa (Ảnh: Viết Thanh)

Các luật sư được bố trí vị trí tại điểm cầu chính trước giờ Hội đồng xét xử làm thủ tục khai mạc phiên tòa (Ảnh: Viết Thanh)

Các luật sư chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa (Ảnh: Viết Thanh)

Phiên toà kéo dài nhiều ngày với 2 điểm cầu

Theo quyết định của Tòa án Nhân dân TP.HCM, phiên tòa khai mạc ngày 17/8/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12/9/2026.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND TP.HCM (Ảnh: Viết Thanh)

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà (Ảnh: Viết Thanh)

Các luật sư thảo luận trước khi khai mạc (Ảnh: Viết Thanh)

Điểm cầu từ trại giam Chí Hoà (Ảnh: Viết Thanh)

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành) và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30), Công an TP.HCM.

Điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30), Công an TP.HCM. (Ảnh: Di Anh)

Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa và Thẩm phán Trần Minh Châu cùng ba Hội thẩm nhân dân là bà Thị Thị Tuyết Nhung, ông Thiều Đình Thu và ông Đặng Phi Công.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cử nhiều kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Nhiều người tập trung trước khu vực Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung trước khu vực Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để theo dõi diễn biến phiên tòa. Cơ quan chức năng huy động lực lượng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự và kiểm soát khu vực xung quanh nơi xét xử.

Cơ quan chức năng huy động lực lượng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự quanh khu vực diễn ra phiên tòa (Ảnh: Viết Thanh)

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân tập trung trước khu vực TAND TP Hồ Chí Minh để theo dõi phiên xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 (Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

227 bị cáo hầu tòa trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh bị truy tố về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy." Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội "mua bán trái phép chất ma túy," "tàng trữ trái phép chất ma túy," "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "không tố giác tội phạm" theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phiên tòa dự kiến có gần 100 luật sư tham gia bào chữa. Trong số các bị cáo có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona, tức người mẫu An Tây.

Cáo trạng xác định, đường dây đã vận chuyển ma túy qua nhiều chuyến hàng. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong tuýp kem yđánh răng, mỹ phẩm và hàng hóa tiêu dùng để đưa vào Việt Nam thông qua đường hàng không hoặc dịch vụ chuyển phát quốc tế.

Sau khi ma túy được vận chuyển trót lọt, các đối tượng tổ chức phân phối cho nhiều đầu mối tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, hình thành mạng lưới mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.