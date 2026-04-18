Toàn cảnh "mảnh ghép" cuối nối trụ sở các tập đoàn lớn bậc nhất Việt Nam: Nơi Viettel, Samsung, FPT hội tụ, mỗi mét đường gánh nghìn tỷ doanh thu

Văn Đoan |

Chỉ dài 710m nhưng đoạn đường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy là công trình khẩn cấp, đóng vai trò "xương sống" kết nối các trụ sở các công ty tỷ USD và giải tỏa áp lực giao thông cho trung tâm kinh tế số Thủ đô.

Hà Nội đã khởi công dự án đường Vành đai 2,5 theo diện công trình khẩn cấp, với ba đoạn tuyến dài tổng cộng khoảng 2,26km, đi qua các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân. Trong đó, đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ dài khoảng 710 m, mặt cắt 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng dài 600 m, rộng 40m; và đoạn Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi dài gần một km, cũng rộng 40m. (Ảnh mang tính tương đối).

Đáng chú ý, đoạn Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ được xem là “mảnh ghép” khớp nối cuối cùng để hoàn thiện trục đường Vành đai 2,5 qua khu vực phía Tây Hà Nội. Với chiều dài khoảng 710m, tuyến này giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối đồng bộ hạ tầng, hiện được đẩy nhanh tiến độ thi công theo cơ chế công trình khẩn cấp.

Điểm đầu dự án tiếp giáp với đường Dương Đình Nghệ, khu vực có mật độ cao ốc văn phòng dày đặc nhất Hà Nội. Vị trí này được ví như "Thung lũng Silicon" của Việt Nam khi tập trung các tập đoàn công nghệ, viễn thông và tài chính hàng đầu.

Nổi bật là trụ sở Viettel với diện tích hơn 23.000 m2, biểu tượng kiến trúc của khu vực, nằm sừng sững bên cạnh công trường. Sự hiện diện của tập đoàn có doanh thu năm 2025 lên tới 220.000 tỷ tạo áp lực lớn về việc đồng bộ hóa hạ tầng giao thông xứng tầm với quy mô kinh tế.

Cách công trường chỉ vài phút di chuyển là tổ hợp FPT Tower, sở hữu vị trí đắc địa với 4 mặt tiền. Khu “đất vàng” rộng gần 16.000 m2, được đánh giá là một trong những không gian làm việc hiện đại, quy mô lớn của ngành công nghệ thông tin. Trong năm 2025, tập đoàn này có doanh thu hơn 70.000 tỷ.

Hơn nữa, dự án còn kết nối trực tiếp tới tòa nhà PVI, nơi từng đặt trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung Việt Nam, nay là trụ sở của Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam. Hiện Samsung vận hành 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM cùng trung tâm R&D tại Hà Nội, tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động, với doanh thu ước đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng năm 2025.

Tuyến đường cũng nằm gần trụ sở Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Cùng với Viettel và FPT, sự hiện diện của các “ông lớn” này tạo thành thế “kiềng ba chân” công nghệ ngay trên trục Vành đai 2,5, biến đoạn tuyến ngắn trở thành trục xương sống của kinh tế số phía Tây Hà Nội.

Khu vực này còn tập trung nhiều công trình thương mại, dịch vụ cùng các cơ quan hành chính, cơ sở văn hóa, y tế và giáo dục, tạo nên một không gian đô thị sôi động, đa chức năng.

Hơn nữa, tuyến đường còn mở ra khả năng kết nối trực tiếp tới khu “đất vàng” Cao - Xà - Lá và tổ hợp Royal City thông qua trục Nguyễn Trãi. Việc khớp nối đường Vành đai 2,5 sẽ hình thành trục di chuyển thông suốt, góp phần giảm tải cho trục huyết mạch Nguyễn Trãi và khu vực nút giao Khuất Duy Tiến, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Theo ghi nhận tại công trường, nhà thầu đã đồng loạt ra quân, huy động tối đa máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” liên tục tại dự án Vành đai 2,5 (đoạn qua khu đô thị Dịch Vọng), với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện tuyến giao thông kết nối quan trọng này.

Hiện nay, đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ (thuộc các phường Cầu Giấy và Yên Hòa) đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Một số vị trí đã được bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công, trong khi các đoạn còn lại đang tiếp tục được phá dỡ, hoàn tất giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao.

Tuy nhiên tuyến vẫn còn một số công trình và hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Một số khu vực đã hoàn tất phá dỡ, song vẫn còn không ít hộ dân và hạ tầng chưa bàn giao, khiến tiến độ thi công tại một số vị trí chưa thể triển khai đồng bộ.

Với việc đẩy mạnh cơ chế khẩn cấp, dự án đường Vành đai 2,5 hứa hẹn hoàn thành sớm, không chỉ giải tỏa ùn tắc mà còn kích hoạt "cú hích" cho kinh tế số Thủ đô. Chính quyền và nhà thầu đang nỗ lực tối đa để sớm thông tuyến, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người dân và doanh nghiệp.

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

