HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Toàn cảnh mạng lưới giao thông hàng trăm nghìn tỷ kết nối đại đô thị lớn nhất cả nước: Đường 90 m, cao tốc 12 làn xe, ga rộng nhất của tuyến đường sắt 67 tỷ USD

Văn Đoan |

Không chỉ hưởng lợi từ từ trục xuyên tâm 90m, tổng vốn 153.000 tỷ đồng, và tuyến cao tốc sẽ mở rộng lên cao tốc 12 làn xe, Vinhomes Olympic còn giữ vị trí chiến lược tại điểm giao thoa Vành đai 4 và ga Ngọc Hồi.

Khu đô thị Thể thao Olympic (Vinhomes Olympic) là khu đô thị lớn nhất cả nước với diện tích 9.200 ha. Nơi đây cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, được bao quanh bởi hàng loạt trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4. Nhờ đó, khu vực này có khả năng kết nối nhanh với nội đô cũng như các tỉnh phía Nam.

Trong đó, tuyến kết nối thuận lợi nhất giữa trung tâm Hà Nội và khu vực dự án là Quốc lộ 1A, trục giao thông huyết mạch Bắc – Nam, thông qua trục đường Giải Phóng.

Đáng chú ý, đây cũng là tuyến “hướng tâm” quan trọng dẫn thẳng vào nội đô. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển theo Quốc lộ 1A – Giải Phóng, sau đó kết nối nhanh với các trục như Kim Đồng, Đại La để tiếp cận khu vực trung tâm. Lộ trình liền mạch, ít phải chuyển hướng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, phù hợp với nhu cầu đi lại thường xuyên.

Đặc biệt, Hà Nội đã thông qua chủ trương nghiên cứu mở rộng tuyến Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngọc Hồi và Quốc lộ 1A với tổng chiều dài khoảng 36,3 km. Theo đề xuất, tuyến sẽ được mở rộng lên tới 90 m, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 153.000 tỷ đồng, qua đó tạo cú hích đáng kể cho hạ tầng và giá trị bất động sản khu vực.

Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ là trục cao tốc chính, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng tới các tỉnh phía Nam. Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc này dự kiến được mở rộng từ 6 lên 10–12 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng, qua đó gia tăng năng lực lưu thông và giảm áp lực giao thông trên toàn tuyến.

Đáng chú ý, dù không đi xuyên qua nội khu, Pháp Vân – Cầu Giẽ vẫn được xem là trục huyết mạch dẫn vào đại dự án Vinhomes Olympic, đóng vai trò cửa ngõ kết nối liên vùng. Khi kế hoạch mở rộng được triển khai, lợi thế hạ tầng của khu đô thị này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được củng cố, đặc biệt trong bối cảnh khu Nam Hà Nội đang tăng tốc phát triển.

Một điểm cộng đáng chú ý là dự án nằm gần Vành đai 3.5, tuyến trung gian giúp giảm tải cho Vành đai 3 và tạo thêm hướng kết nối linh hoạt giữa khu Nam và khu Tây Hà Nội. Đây cũng là một trong những trục liên kết quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, giúp khu vực Vinhomes Olympic dễ dàng tiếp cận các đô thị vệ tinh và các tuyến giao thông lớn, qua đó nâng cao khả năng kết nối và lưu thông.

Đáng chú ý, đại đô thị Olympic còn nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ Vành đai 4 tuyến giao thông chiến lược của toàn vùng Thủ đô. Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công trên nhiều đoạn, đặc biệt tại các khu vực qua Hà Nội. Các hạng mục nền đường, cầu vượt đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng với các trục hướng tâm, giảm áp lực cho nội đô và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển liên vùng.

Vành đai 4 được quy hoạch liên thông trực tiếp với nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và các trục xuyên tâm khác. Nhờ đó, từ khu vực dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển theo các hướng khác nhau mà không cần đi xuyên qua trung tâm, tạo nên mạng lưới kết nối liên hoàn giữa nội đô, vùng ven và các tỉnh lân cận.

Dự án tiếp giáp với Quốc lộ 21C tuyến giao thông dài khoảng 104 km, quy mô từ 4–6 làn xe, đóng vai trò kết nối liên vùng quan trọng. Tuyến đường này bắt đầu từ khu vực đường Phạm Tu, đi qua trục Nam Hà Nội và các địa bàn như Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, sau đó kéo dài tới Tam Chúc và Hoa Lư (Ninh Bình). Nhờ đó, khu vực dự án có thêm một hướng kết nối thuận lợi về phía Tây và Tây Nam, mở rộng khả năng liên kết với các khu du lịch, đô thị vệ tinh và các tỉnh lân cận.

Trong tương lai, khu đô thị thể thao Olympic còn được hưởng lợi trực tiếp từ ga Ngọc Hồi, ga lớn nhất của tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam. Đây là điểm kết nối giữa mạng lưới đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và các tuyến đường sắt đô thị hướng tâm.

Hiện khu vực dự án đang ghi nhận không khí thi công sôi động. Đặc biệt hạng mục sân vận động Trống Đồng có hàng trăm máy móc và công nhân được huy động. Diện mạo công trường thay đổi rõ rệt theo từng ngày.

                                                                             

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại