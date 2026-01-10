Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng
Minh Đức - Dương Triều |
Sáng 10/1, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
