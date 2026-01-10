Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Thông qua các nội dung diễn tập, lực lượng CAND khẳng định năng lực làm chủ vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại; khả năng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.Lễ xuất quân và diễn tập cũng là dịp để lực lượng CAND báo cáo với Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sự sẵn sàng cao nhất trong công tác bảo vệ Đại hội XIV – Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: Dương Triều.