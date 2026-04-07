Toàn cảnh Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Ngay sau khi được Quốc hội bầu, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Chiều 7/4, Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu nhậm chức. Tân Thủ tướng xin hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.