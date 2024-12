Toàn cảnh lễ đính hôn của tiểu thư Quận 3 và "Chủ tịch" 9X: Visual dâu rể sáng bừng, sính lễ ngộp thở

Sáng 20/12, Bống (tên thật Nguyễn Bùi Nam Phương, SN 1999) và bạn trai streamer Win.D (tên thật là Nguyễn Minh Duy, SN 1996) tổ chức lễ đính hôn tại tư gia nhà gái ở Quận 3, TP.HCM. Những hình ảnh trong sự kiện trọng đại của cặp đôi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Cặp đôi Bống - Win.D tổ chưc lễ đính hôn hôm nay (20/12) tại Quận 3, TP.HCM.

Không gian lễ đính hôn được trang trí hoành tráng, hiện đại kết hợp truyền thống với nhiều hoa tươi. Cô dâu, chú rể cùng dàn bê tráp diện áo dài truyền thống. Theo thông tin chúng tôi nhận được, sau lễ đính hôn, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 3/2025.

Bống hào hứng chia sẻ: “Ý tưởng trang trí lễ đính hôn ở nhà gái thì do mình và những người thân trong nhà nghĩ rồi thuê các bên làm về wedding thực hiện. Song, do nhà mình khá to nên các hạng mục cũng ‘khổng lồ’ theo. Ví dụ như phải kể đến hai chiếc cổng hoa cao 10m, chữ hỷ to cao 2m. Ở lễ gia tiên có hoa giấy khổng lồ được làm thủ công xen kẽ các loại hoa lá tươi có nhiều màu sắc nổi bật cho không khí ngày lễ thêm phần rực rỡ. Thế nên, toàn bộ phần thi công trang trí này mất khoảng 12 tiếng”.

Không gian lễ đính hôn của Bống và Win.D được netizen khen ngợi bắt mắt, ấm cúng song cũng không kém phần sang trọng, hiện đại.

Cô dâu - chú rể chụp cùng đội bê tráp.

Nói về sính lễ, cô nàng cho hay hai bên gia đình làm theo phong tục truyền thống của Việt Nam, gồm: 105 lá trầu, 60 quả cau (ý nghĩa là 60 năm cuộc đời viên mãn, trăm năm hạnh phúc), 6 chai rượu, 8 trà, 105 bánh phu thê (ý nghĩa trăm năm hạnh phúc), 105 bánh cốm, heo quay, bánh kem 2 tầng,... Đây cũng là mong muốn của cặp đôi.

“Ngoài ra thì phần trang sức cưới rồng phụng sum vầy 8 lượng 6, 10 lượng vàng, và tiền nạp tài”, Bống chia sẻ thêm.

Gia đình hai bên.

Mẹ Bống trao của hồi môn cho con gái.

Cặp đôi mời trà hai bên gia đình.

Sính lễ của gia đình nhà trai.

Bống được khen ngợi đẹp tựa "thần tiên tỷ tỷ" trong ngày đính hôn". Trong bài phỏng vấn gần đây nhất với chúng tôi, nói về cảm xúc khi làm cô dâu ở tuổi 25, Bống thật thà chia sẻ: “Từ hồi xưa mình đã nghĩ đến việc lấy chồng ở độ tuổi 25-26 là đẹp nhất. Thế nên đi lấy chồng ở độ tuổi này là theo đúng dự định. Cảm giác sắp bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, cùng với một người yêu thương thì không có gì gọi là hy sinh cả. Mình chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi”.

Cô cho biết Win.D là người đầu tiên yêu mà cô mà đưa về ra mắt và công khai với gia đình.

“Anh ấy mang đến cho mình sự an toàn. Mặc dù anh ấy không lãng mạn, cũng chẳng suốt ngày nói Anh yêu em nhưng trong tất cả mọi công việc mà anh ấy làm, dù lớn hay nhỏ thì đều có chung một mục tiêu là dành cho tương lai của cả mình và anh ấy. Dần dần, mình cảm động với tình cảm bên trong của anh ấy. Cả hai cùng nhau hướng về mục đích tương lai là về chung 1 nhà với nhau”, cô bạn chia sẻ.

Bống xinh đẹp trong lễ đính hôn.

Về phía Win.D, anh chàng cho hay đã sẵn sàng để làm chồng, cũng không áp lực trước gia thế nhà vợ, bởi anh cũng có sự nghiệp riêng và tự tin lo được cho nửa kia của mình. Win.D chia sẻ: “Mình lấy được Bống thì đúng là hơn được nhiều người rồi. Thế nên, mình cảm thấy may mắn khi lấy cô ấy. Bống cũng không cần phải thay đổi điều gì khi tụi mình kết hôn. Bống chỉ ở nhà chơi thôi cũng được”.

Bống và Win.D công khai hẹn hò vào năm 2020 sau khi tham gia một show thực tế. Cả hai từng “đường ai nấy đi” vào tháng 12/2023 vì bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng, cặp đôi quay lại với nhau vì cảm thấy không thể sống thiếu đối phương và vẫn còn tình cảm.

Couple đã bên nhau 5 năm và vừa có buổi cầu hôn ấn tượng vào cuối tháng 9 vừa qua. Cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2025. Nếu Bống được mệnh danh là tiểu thư Quận 3 có gia thế "khủng" thì Win.D cũng rất gì và này nọ. Anh chàng 9X hiện là chủ của thương hiệu Gaming, billiard mang tên mình, có 7 chi nhánh tại TP.HCM.

Ảnh: Team Gạo Nâu.