Toàn cảnh khu vực sẽ xây Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới, đối diện siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group

Đáng chú ý, khu trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới được xây dựng trên khu đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của cả nước, thành lập năm 1963, với hơn 70 doanh nghiệp đang hoạt động.