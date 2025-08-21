Toàn cảnh khu vực sẽ xây Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới, đối diện siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group Quốc Hoàng - Huy Nguyễn | 21/08/2025 13:00 Báo lỗi cho Soha Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới sẽ được xây dựng trên nền khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Khu đất nằm sát sông Đồng Nai, cạnh Quốc lộ 1A và cách trung tâm TP.HCM chưa đến 30 km. Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của tỉnh Đồng Nai sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 2/9. Dự án rộng 105 ha, được kỳ vọng sẽ giúp hình thành không gian đô thị hiện đại, hài hòa với cảnh quan sông Đồng Nai.Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 8.600 tỷ đồng. Trong đó các công trình hành chính có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 6.800 tỷ đồng, trung tâm hội nghị khoảng 576 tỷ đồng và các công trình hạ tầng, quảng trường hơn 1.200 tỷ đồng.Đáng chú ý, khu trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới được xây dựng trên khu đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của cả nước, thành lập năm 1963, với hơn 70 doanh nghiệp đang hoạt động.Tuy nhiên hiện nơi đây đã xuống cấp, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển. Nó được đưa ra khỏi quy hoạch để chuyển đổi công năng sang đô thị, thương mại, dịch vụ và hành chính. Toàn bộ doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 phải hoàn tất di dời trước cuối năm 2025.Tính đến đầu tháng 8, địa phương đã có khoảng 129 ha mặt bằng sạch (trong tổng diện tích 329 ha phải thu hồi của cả khu công nghiệp). Nhiều đơn vị đã chủ động tháo dỡ, di chuyển nhà xưởng để nhường đất cho dự án.Ghi nhận trưa ngày 17/8, một số doanh nghiệp đang tiếp tục tháo gỡ thiết bị, di dời máy móc, tạo điều kiện cho công tác san lấp và giải phóng mặt bằng.Theo ông Tám, người dân sống gần khu vực, cho biết: “Chúng tôi mong sau khi di dời, khu vực này sẽ trở thành trung tâm đô thị hiện đại, sạch đẹp hơn, có nhiều tiện ích phục vụ đời sống người dân.”Khu đất trung tâm Chính trị - Hành chính mới cách sông Đồng Nai vài trăm mét, nằm cạnh Quốc lộ 1A, đối diện cù lao Phố và cù lao Tân Vạn. Khu vực này có hàng loạt dự án lớn như dự án 72.000 tỷ của Sun Group, trung tâm thương mại 6.000 tỷ AEON Mall Biên Hoà, dự án 7.200 tỷ Đảo Kim Quy của TTC Land…Vị trí dự kiến xây dựng trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai mới cách trung tâm TP.HCM khoảng 23km, nằm trong bán kính thuận lợi kết nối với các sân bay, cảng biển lớn. Đây được đánh giá là vị trí chiến lược về giao thông, gắn với trục phát triển đô thị – công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.Hơn nữa, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính mới chỉ cách cầu Đồng Nai 2,5 km và cách cầu Hoá An khoảng 6 km, có thể kết nối trực tiếp đến quốc lộ 1K đi Bình Dương (cũ), quốc lộ 51, cũng như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang xây dựng.Trong tương lai, vị trí này có thể kết nối thuận lợi với Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, tuyến cao tốc Dầu Giây - Long Thành. Đặc biệt, nơi đây chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25 km, mở ra cơ hội hình thành một “siêu trung tâm hành chính - đô thị” của toàn vùng.Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, dự án di dời Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 và xây dựng trung tâm chính trị - hành chính là công trình trọng điểm, vừa xử lý vấn đề môi trường, vừa mở không gian đô thị mới. Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn Tags Bình Dương Đồng Nai Vũng Tàu Sun Group cầu Đồng Nai Theo An ninh tiền tệ Copy link Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-khu-vuc-se-xay-trung-tam-chinh-tri-hanh-chinh-dong-nai-moi-doi-dien-sieu-du-an-72000-ty-cua-sun-group-205250820142618917.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha