Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm

Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ - TP.HCM) là dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 10 tỷ USD và diện tích gần 2.900 ha (gấp 3 lần quận 1 cũ). Trong đó, phân khu A (The Haven Bay) là phân khu có diện tích lớn nhất. Nơi đây được định hướng là trung tâm du lịch – giải trí quy mô lớn. Ảnh: PQR.