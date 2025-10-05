HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm

Huy Nguyễn - Quốc Hoàng |

Nhà hát 5.000 chỗ, quảng trường 50.000 người, sân golf 36 lỗ, khu trượt tuyết trong nhà rộng 3 ha và công viên cảnh quan dài 4 km là những tiện ích ‘khủng’ của phân khu A thuộc Vinhomes Cần Giờ.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 1.

Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ - TP.HCM) là dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 10 tỷ USD và diện tích gần 2.900 ha (gấp 3 lần quận 1 cũ). Trong đó, phân khu A (The Haven Bay) là phân khu có diện tích lớn nhất. Nơi đây được định hướng là trung tâm du lịch – giải trí quy mô lớn. Ảnh: PQR.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 2.

Phân khu A nằm trên dải ven biển xã Long Hòa – thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ cũ), ôm trọn biển Đông theo hình vòng cung. Với vai trò “cửa ngõ” dự án, khu A kết nối trực tiếp cầu Cần Giờ, đường ven biển và các trục nội khu, thuận lợi cho cả an cư, nghỉ dưỡng và tiếp cận tiện ích biển.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 3.

Điểm nhấn của phân khu A là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) do Gensler thiết kế, quy mô 7ha với khán phòng 5.000 chỗ và quảng trường chứa đến 50.000 người, gấp đôi Nhà hát Hòa Bình (2.000 - 2.300 chỗ) và vượt xa Nhà hát Lớn Hà Nội (~870 chỗ).

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 4.

Ngoài ra, phân khu này còn có sân golf 36 lỗ rộng hơn 150ha và tổ hợp giải trí – du lịch hơn 122ha (gồm bãi biển tiếp giáp hồ nhân tạo, công viên chủ đề, safari, khu băng tuyết trong nhà rộng 30.000 m²…) cùng công viên cảnh quan dài tới 4km, thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 5.

Sau khi hoàn thành, phân khu A dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách/năm, tương đương dân số Singapore hiện nay.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 6.

Từ khi dự án được triển khai, đất nền xung quanh Vinhomes Cần Giờ cũng nóng lên. Theo anh Hoàng, một người dân sống gần khu vực dự án: “Đất ở quanh đây đang tăng trở lại, càng gần về vòng xoay 30/4 giá càng cao, dao động 50–70 triệu đồng/m².” Ảnh: Khu vực vòng xoay 30/4 (xã Cần Giờ, TP.HCM).

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 7.

Chỉ sau 5 tháng khởi công, phân khu A của dự án Vinhomes Cần Giờ đã ghi nhận tiến độ vượt bậc: bơm cát, san nền quy mô lớn, hình thành các trục đường nội bộ đầu tiên và cảnh quan ven biển. Ảnh: PQR.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 8.

Nhiều tuyến ống dẫn luồng hoạt động liên tục, ngoài xa hàng trăm sà lan bơm cát ngày đêm, khiến hình hài bờ kè và mặt bằng lấn biển dần hiện rõ.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 9.

Bên trong công trường, ô tô nối đuôi nhau thành hàng vận chuyển vật liệu, tạo nhịp độ khẩn trương cho dự án.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 10.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm - Ảnh 11.

Với quy mô vốn hàng tỷ USD và tiến độ triển khai thần tốc, phân khu A dự kiến sẽ là khu được mở bán đầu tiên, đồng thời được kỳ vọng trở thành ‘cửa ngõ trải nghiệm biển – giải trí’ của Vinhomes Green Paradise, tạo cực tăng trưởng du lịch mới cho Cần Giờ.

                                                  

