Bài và ảnh: Huy Nguyễn
Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM
Bài và ảnh: Huy Nguyễn |
Khi hoàn thành, cầu Đồng Nai 2 sẽ rút ngắn thời gian đi từ Vinhomes Grand Park sang Aqua City từ gần một giờ xuống còn 10 phút và thúc đẩy giá trị bất động sản bên kia sông.
