Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |

Tuyến Metro Cần Giờ được đề xuất tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, nhanh nhất Việt Nam, giúp hành khách chỉ mất 20 phút đi từ trung tâm TP.HCM tới Vinhomes Cần Giờ.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề nghị Sở Tài chính xem xét triển khai dự án metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, do Công ty Vinspeed (Tập đoàn Vingroup) nghiên cứu đầu tư. Tuyến có chiều dài khoảng 49 km, tổng vốn gần 3 tỷ USD (hơn 76.00 tỷ đồng), dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào 2028.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Theo đề xuất, tuyến metro đi hoàn toàn trên cao, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, Quận 7 cũ), qua Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè cũ, vượt sông Soài Rạp và kết thúc tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Tuyến có hai ga (Tân Thuận, Cần Giờ) và một depot trên khu đất 39 ha.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Đáng chú ý, tuyến metro nối Cần Giờ là một trong 12 tuyến đường sắt đô thị TP.HCM trước sáp nhập. Dự án được đề xuất với tốc độ tối đa 350 km/h; nếu được phê duyệt, đây sẽ là tuyến metro nhanh nhất Việt Nam, nhanh gấp hơn 3 lần metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (110 km/h) và vượt xa Cát Linh – Hà Đông (80 km/h). Ảnh: Tuyến metro số 1.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Hơn nữa, đoạn vượt sông Soài Rạp sẽ có một cầu dây văng riêng, song song với cầu Cần Giờ. Khi cả hai hoàn thành, TP.HCM sẽ có 6 cầu dây văng, trở thành tỉnh có nhiều cầu dây văng nhất cả nước.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 5.

Không những thế, tuyến metro sẽ nối thẳng trung tâm TP.HCM với Vinhomes Cần Giờ - Khu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam. Nó sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút. Đây được xem là hạ tầng trọng yếu, tạo cú hích lớn cho bất động sản, du lịch và dịch vụ tại khu vực.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 6.

Theo chị Ngân, một người dân sống tại xã Nhà Bè (TP.HCM), gần khu vực tuyến metro dự kiến đi qua: “ Gần đây, giá đất quanh chỗ này đang tăng trở lại, dao động khoảng 40–50 triệu đồng/m², mai mốt làm đường xong chắc lại tăng tiếp”.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 7.

Điểm đầu tuyến metro dự kiến đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Lý Phục Man (Quận 7 cũ), cách trung tâm phường Sài Gòn khoảng 5km, kết nối trực tiếp với các trục chính như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát...

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 8.

Vị trí dự kiến xây ga 1 thuộc phường Bình Thuận (Quận 7 cũ) hiện là đất trống, xung quanh cỏ mọc um tùm. Ảnh: Mỹ Quỳnh.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 9.

Đoạn vượt sông Soài Rạp hiện là vùng sông nước, chưa có hạ tầng, việc thi công cầu dây văng sẽ đòi hỏi xử lý nền móng phức tạp.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 10.

Tuyến đường Rừng Sác, nơi metro dự kiến đi song song, được xem là một trong những cung đường đẹp nhất TP.HCM, chạy xuyên qua rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới, dài hơn 36km với 6 làn xe.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 11.

Điểm cuối tuyến metro nằm tại cổng dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Đây là dự án có quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu tư 10 tỷ USD do Vingroup phát triển. Trong tương lai, sự gắn kết giữa hạ tầng giao thông và siêu dự án này sẽ biến Cần Giờ thành một cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

                                                                

