Toàn cảnh giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày thứ 17

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, phía Thái Lan đã liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn bằng các cuộc tấn công dữ dội từ rạng sáng ngày 23-12.

Tại khu vực Quân khu 4 (tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear), quân đội Thái Lan bị cáo buộc sử dụng pháo binh và xe tăng tấn công vào khu vực đền cổ Tamone và đền Preah Vihear.

Các cuộc pháo kích kéo dài từ nửa đêm đến tận trưa hôm nay, buộc lực lượng Campuchia phải đáp trả quyết liệt, theo tờ Khmer Times.

Tại Quân khu 5 (tỉnh Banteay Meanchey và Battambang), tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các khu dân cư đông đúc bị rơi vào tầm ngắm.

Tại TP Poipet, các quả đạn pháo đã rơi trúng các phường O’ Russey và Nimit vào khoảng 8 giờ. Đến 10 giờ 39 phút, tiếp tục có thêm 2 đến 3 quả đạn pháo bắn vào khu vực Kon Damrey (phường Nimit).

Tờ Khmer Times cho biết đến 12 giờ 50 phút, các khu vực Tathav, Indriya và Phnom Trat vẫn ghi nhận tình trạng Thái Lan tiếp tục nã pháo nhằm tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia.

Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng, máy bay chiến đấu F-16, pháo DTI-2, thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến...

Các bức ảnh từ Bộ Quốc phòng Thái Lan cho thấy những khu dân cư đang bốc cháy do trúng tên lửa từ phía Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo vào hôm 22-12. Hình đồ họa bên trái chỉ ra rằng có 51 khu vực dân sự tại tỉnh Sa Kaeo đã bị tên lửa Campuchia bắn trúng trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 23-12. Ảnh: The Bangkok Post

Trái ngược với thông tin trên, Bộ Chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan khẳng định họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào 18 mục tiêu quân sự của Campuchia để đáp trả các đợt bắn tên lửa BM-21 và pháo hạng nặng trước đó.

Theo báo The Nation, Thái Lan khẳng định họ vẫn đang giữ ưu thế về kiểm soát địa bàn và lựa chọn mục tiêu tác chiến.

Tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), quân đội Thái Lan cáo buộc phía Campuchia đã huy động ít nhất 4 xe tăng cùng pháo binh hạng nặng bắn phá trực diện vào khu vực biên giới. Các loạt đạn pháo rơi trúng làng Ban Phumisaron đã làm đứt gãy đường dây cao thế, gây nên tình trạng mất điện diện rộng trên toàn khu vực.

Song song đó, tại các ngôi đền cổ thuộc tỉnh Surin như Ta Kwai và Ta Muen Thom, giao tranh đã khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng tên lửa BM-21 và đạn RPG từ lực lượng đối phương.

Trong khi đó, tại hai tỉnh Ubon Ratchathani và Buri Ram của Thái Lan, dù không ghi nhận các cuộc đụng độ quy mô lớn nhưng quân đội đôi bên vẫn duy trì trạng thái giám sát nghiêm ngặt và củng cố vị trí phòng thủ sau những vụ chạm trán nhỏ lẻ.

Tờ The Nation đưa tin phía Thái Lan còn cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của Campuchia xâm nhập không phận để trinh sát các tọa độ pháo binh.

Tuy nhiên, phía Thái Lan đánh giá các hoạt động này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai hỏa lực của họ tại thực địa.

Theo tờ Khmer Times, cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan đã gây ra những tổn thất về người. Tính đến chiều tối ngày 22-12, phía Campuchia xác nhận có 21 người tử vong (bao gồm một trẻ sơ sinh) và 83 thường dân bị thương.