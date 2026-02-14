Bài và ảnh: Văn Đoan
Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm
Với tổng vốn 30.000 tỷ đồng, Hà Nội sẽ biến không gian Hồ Tây thành trung tâm văn hóa - du lịch quốc tế. Điểm nhấn là việc mở rộng đường, xây dựng bến thuyền, quảng trường nổi và bãi xe ngầm hiện đại, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn hơn 500 ha mặt nước.
