Toàn cảnh dự án 30.000 tỷ giúp hồ Tây “lột xác”: Giữ nguyên mặt nước, thêm vườn hoa, quảng trường nổi và bãi xe ngầm

Hồ Tây là hồ rộng nhất nội thành Thủ đô với diện tích mặt nước lên đến hơn 500 ha. Tuy vậy không gian ven hồ vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như: Ô nhiễm môi trường, quản lý khai thác thiếu bền vững cùng với các vấn đề về quy hoạch, giao thông…