Toàn cảnh drama tình ái của Phí Thanh Thảo: Hậu SEA Games lộ loạt hint couple với Lý Đức?

Những ngày qua, cái tên Phí Thanh Thảo - nữ xạ thủ được mệnh danh là "hot girl bắn súng" - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ vì thành tích thể thao mà còn bởi một loạt diễn biến tình cảm khiến mạng xã hội dậy sóng. Từ ánh hào quang tại SEA Games 33, đến những "hint" mập mờ với cầu thủ U22 Việt Nam Phạm Lý Đức, rồi bất ngờ lật lại chuyện tình với xạ thủ Vũ Tiến Nam, tất cả tạo nên một "drama tình ái" được netizen theo dõi sát sao từng chi tiết.

Spotlight tại SEA Games 33: Nữ xạ thủ xinh đẹp nhất gây sốt MXH

Tại SEA Games 33, Phí Thanh Thảo là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích thi đấu ấn tượng, cô còn nhanh chóng chiếm trọn spotlight nhờ ngoại hình xinh xắn, thần thái tự tin.

Những khoảnh khắc đời thường, hậu trường thi đấu của Phí Thanh Thảo được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận gọi tên cô là "nữ xạ thủ xinh đẹp nhất SEA Games". Từ đây, cái tên Phí Thanh Thảo vượt khỏi phạm vi thể thao, bước thẳng vào vùng quan tâm của cộng đồng mạng.

Hint couple với Phạm Lý Đức U22 Việt Nam, netizen rần rần "đẩy thuyền"

Giữa lúc độ nhận diện tăng cao, cư dân mạng bắt đầu chú ý đến những tương tác đặc biệt giữa Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức - cầu thủ thuộc U22 Việt Nam. Từ việc nữ xạ thủ xuất hiện trên khán đài cổ vũ, đăng tải video ăn mừng bàn thắng của Lý Đức và ghép nhạc tình yêu, cho đến những lần thả tim, bình luận qua lại trên mạng xã hội, tất cả nhanh chóng được netizen "soi" kỹ.

Chưa dừng lại ở đó, Phí Thanh Thảo còn gây chú ý khi đăng lại hàng loạt video liên quan đến trai đẹp 6 múi, bóng đá và trong đó có cả video của Phạm Lý Đức, khiến cộng đồng mạng không khỏi bán tín bán nghi. Từ đây, cái tên Phạm Lý Đức được réo gọi liên tục, và một "con thuyền" mới chính thức được netizen nhiệt tình chèo lái.

Chuyện tình với xạ thủ Vũ Tiến Nam được tiết lộ: Hai bên gia đình từng thân thiết

Khi câu chuyện "đẩy thuyền" còn chưa hạ nhiệt, mạng xã hội bất ngờ lần ra mối quan hệ tình cảm của Phí Thanh Thảo với xạ thủ Vũ Tiến Nam. Theo nhiều thông tin được chia sẻ, thời điểm Phí Thanh Thảo đang thi đấu SEA Games 33, cả hai vẫn trong mối quan hệ hẹn hò, không chỉ thân thiết ngoài đời mà còn được cho là rất được lòng gia đình hai bên.

Đáng chú ý, Phí Thanh Thảo từng nhiều lần cùng gia đình bạn trai ăn uống, sinh hoạt thân thiết, khiến không ít người tin rằng mối quan hệ này khá nghiêm túc. Chính vì vậy, khi xuất hiện nghi vấn tình cảm mới, netizen bắt đầu đặt câu hỏi về timeline yêu đương của nữ xạ thủ.

Trở về từ SEA Games, Phí Thanh Thảo bất ngờ xuất hiện tại Tây Ninh - quê nhà Lý Đức

Đỉnh điểm của tranh cãi là khi cộng đồng mạng phát hiện Phí Thanh Thảo xuất hiện tại Tây Ninh, quê nhà của Phạm Lý Đức, ngay sau khi SEA Games kết thúc. Chi tiết này lập tức khiến nghi vấn bùng nổ, nhất là trong bối cảnh cô vẫn đang được cho là có bạn trai.

Nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện này là "quá trùng hợp", trong khi một bộ phận khác kêu gọi đừng vội quy chụp, bởi mọi suy đoán đều chưa có xác nhận từ người trong cuộc. Dù vậy, làn sóng tranh cãi vẫn lan rộng, đẩy drama lên cao trào.

Phạm Lý Đức được cho là đã đưa Phí Thanh Thảo về quê nhà Tây Ninh (Ảnh: chimchichbong)

Ảnh: chimchichbong

Người trong cuộc lên tiếng: Bạn trai cũ nói rõ, Phí Thanh Thảo khẳng định đã chia tay

Trước sự xôn xao của dư luận, xạ thủ Vũ Tiến Nam là người đầu tiên có động thái. Anh lên tiếng xác nhận đã chia tay Phí Thanh Thảo, đồng thời mong cộng đồng mạng không công kích, không đồn đoán quá đà. Sau đó, anh cũng đưa tài khoản cá nhân về chế độ riêng tư.

Về phía Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ chính thức lên tiếng, khẳng định cô và bạn trai cũ đã chia tay trước đó, phủ nhận hoàn toàn những tin đồn liên quan đến việc "cắm sừng" hay yêu chồng chéo.

"Chào mọi người ,cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và xin lỗi mọi người vì những thông tin sai lệch gần đây gây ảnh hưởng gần đây.

Chúng mình đã chia tay rồi nên không có chuyện là cắm sừng và cũng nói chuyện một cách văn minh, giải thích để không làm ảnh hưởng gì đến đối phương.

Cảm ơn mọi người!".

Tạm khép lại một drama còn nhiều ẩn số

Đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức vẫn chưa được xác nhận, mọi thứ dừng lại ở mức "hint" và suy đoán từ cộng đồng mạng. Drama tình ái này vì thế vẫn còn nhiều khoảng trống, nhưng cũng cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các VĐV trẻ khi bước ra ánh sáng MXH.