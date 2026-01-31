Toàn cảnh drama khiến Nam Em - Nam Anh cãi nhau: Ai khơi mào, ai có lỗi?

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Nam Em và Nam Anh to tiếng, quát mắng nhau ngay trên sóng livestream bán hàng, khiến nhãn hàng buộc phải tắt phát sóng giữa chừng. Sự việc nhanh chóng gây xôn xao bởi đây không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mà còn diễn ra trong bối cảnh làm việc với đối tác thương mại, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người xem.

Theo diễn biến ban đầu được ghi nhận, buổi livestream bán hàng được phát trên kênh TikTok của Nam Anh, đồng nghĩa với việc cô là người đứng tên hợp tác trực tiếp với nhãn hàng. Nam Em xuất hiện với vai trò khách mời hỗ trợ. Tuy nhiên, trên sóng Nam Anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt thiếu sức sống và liên tục than đau ngực.

Toàn cảnh màn cãi nhau căng thẳng của Nam Anh và Nam Em (Clip: @sansalemoithu)

Trong tình cảnh đó, Nam Em nhiều lần đề nghị chị gái vào trong nghỉ ngơi, để mình thay thế phụ trách livestream. Lý do được Nam Em đưa ra là việc người dẫn thiếu năng lượng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc người xem, kéo theo hiệu quả bán hàng không cao. Thậm chí, Nam Em còn nói bản thân muốn cố gắng phụ giúp để chị gái có thêm thu nhập, sớm đạt được mục tiêu mua nhà. Tuy nhiên, cách diễn đạt thẳng thừng cùng thái độ ngày càng gay gắt của Nam Em lại khiến câu chuyện đi theo hướng tiêu cực.

Trước lời đề nghị của em gái, Nam Anh liên tục từ chối, khẳng định mình vẫn đủ khả năng livestream và đang có doanh số. Cô cho rằng đây là công việc đã nhận trách nhiệm với nhãn hàng nên không thể rời khỏi sóng giữa chừng, dù sức khỏe không tốt. Đáng chú ý, câu nói "tui đâu có cần" của Nam Anh được cho là khiến Nam Em sượng trân, dẫn đến phản ứng tức giận và to tiếng ngay trên livestream.

Nam Em liên tục đề nghị Nam Anh vào nghỉ ngơi vì thấy chị thiếu sức sống, than vãn mệt mỏi (ảnh: Tổng hợp)

Từ đây, cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành màn cãi vã căng thẳng. Cả hai chị em đều mất kiểm soát cảm xúc, liên tục lời qua tiếng lại, khiến những người hỗ trợ phía sau không thể chốt đơn hay điều phối tình huống. Không khí làm việc trở nên hỗn loạn, cao trào là khoảnh khắc Nam Anh gần như bật khóc vì bức xúc. Ngay sau đó, nhãn hàng buộc phải tắt livestream để tránh sự việc đi quá xa.

Nam Em là người to tiếng, căng thẳng trước nhưng thái độ Nam Anh cũng không bình tĩnh (Ảnh: Tổng hợp)

Xét trên diễn biến cụ thể, Nam Em là người to tiếng trước, trực tiếp đẩy drama trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, nguồn cơn của mâu thuẫn lại xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm của Nam Em dành cho sức khỏe chị gái, cũng như nỗi sợ phiên livestream không đạt hiệu quả doanh số. Ở chiều ngược lại, Nam Anh cũng có lý do riêng khi lựa chọn ở lại livestream. Là người đứng tên kênh phát sóng và hợp tác với nhãn hàng, việc cô cố gắng trụ lại để hoàn thành trách nhiệm công việc được nhiều người cho là hợp lý.

Điểm chung lớn nhất khiến cư dân mạng bức xúc chính là cách cả hai xử lý tình huống thiếu chuyên nghiệp. Thay vì lựa chọn trao đổi nhẹ nhàng, tạm dừng livestream hoặc thống nhất phương án xử lý, Nam Em và Nam Anh lại để cảm xúc cá nhân lấn át công việc, biến một phiên bán hàng thành màn cãi vã công khai.

Cư dân mạng bức xúc vì pha xử lý vô cùng thiếu chuyên nghiệp của cả hai (ảnh: Tổng hợp)

Trong câu chuyện này, khó có thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho một phía. Mỗi người đều có cái đúng và cái sai. Tuy nhiên, việc để xảy ra cảnh quát mắng, mất kiểm soát trước mặt đối tác và khán giả là điều khó chấp nhận trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt với những người của công chúng. Sau tất cả, drama này không chỉ khiến livestream phải tắt giữa chừng, mà còn một lần nữa đặt dấu hỏi về cách ứng xử, kiểm soát cảm xúc và thái độ làm việc của Nam Em - Nam Anh.

Nam Em và Nam Anh từ lâu đã gắn với những "chiêu trò" nên sự việc lần này càng khiến khán giả bức xúc (ảnh: FBNV)



