Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đang trải nhựa, sắp thông xe, dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá

Khu đô thị Waterpoint (thuộc Tập đoàn Nam Long), cách tuyến vành đai 3 khoảng 10 km, với quy mô 355 ha và gần 12.000 sản phẩm gồm căn hộ, shophouse. Nhiều phân khu của dự án đã bàn giao cho cư dân và đi vào sử dụng nhiều năm. Một môi giới tại dự án cho biết, nhu cầu tìm mua căn hộ tại đây đã tăng đáng kể từ cuối quý I/2025. So với cùng kỳ năm 2024, mức giá trung bình đã tăng khoảng 20% lên mức 40-46 triệu đồng/m2 với nhà phố.