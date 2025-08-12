Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đang trải nhựa, sắp thông xe, dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá
Quốc Hoàng - Huy Nguyễn
Vành đai 3 qua Long An là một trong 2 đoạn có tiến độ nhanh nhất toàn tuyến, dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, nhiều thông tin tích cực về khởi công đường vành đai 4, nghiên cứu nối dài đường Võ Văn Kiệt cũng làm thị trường bất động sản khu vực Long An cũ nóng lên.
