Toàn cảnh đám cưới từ 6h sáng tới đêm khuya của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Những lời thề nguyện

Chiều tối 22/10, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài, hướng nhìn ra sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Không gian tiệc cưới lung linh bên bờ sông trở thành điểm nhấn của ngày trọng đại.

Phần mái che rạp cưới trong suốt, vì thế có thể thấy được khung cảnh mưa. Bố cô dâu - ông Đỗ Văn Tào - dắt con gái bước vào lễ đường trên nền ca khúc Một đời của 14 Casper - Bon Nghiêm - buitruonglinh. Đỗ Hà xúc động, nắm tay bố tiến về phía chú rể giữa tiếng vỗ tay của quan khách.

Khoảnh khắc trao nhẫn diễn ra khi ngoài trời mưa nặng hạt. Hoa hậu rưng rưng, còn Viết Vương ân cần đeo nhẫn cho vợ. Thời tiết không thuận lợi nhưng không làm gián đoạn buổi lễ, trái lại khiến giây phút hôn lễ trở nên đáng nhớ, đầy cảm xúc.

Từ thời khắc ấy, Hoa hậu Việt Nam 2020 và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải chính thức nên duyên vợ chồng.

Khoảnh khắc chú rể Viết Vương trao nhẫn cho cô dâu. Ảnh: Phạm Trường.

Trước hàng nghìn khách mời, Đỗ Hà gửi lời nhắn tới chồng: “Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có nơi quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, còn khó khăn thì cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng mà là một hành trình chung - hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương đáp lại: “Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này, không chỉ bằng lời nói ngọt ngào mà bằng từng khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày. Sau tất cả năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng nắm tay em đi qua những chặng đường phía trước”.

Video được chiếu trong lễ cưới.

Hành trình tình yêu qua video cưới

Trước nghi lễ chính, video hành trình tình yêu của đôi uyên ương được phát trên màn hình lớn. Cảnh quay thực hiện tại quê hương Thanh Hóa và Quảng Trị với hình ảnh đồng lúa, biển cả, nắng gió miền Trung, đơn giản mà gần gũi.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho cách kể chuyện mộc mạc, gắn liền tình yêu đôi lứa với quê hương. “Chưa thấy đám cưới nào lồng ghép tình yêu quê hương đậm chất Hoa hậu Việt Nam”, “Bình dị mà thiêng liêng quá, chúc hai bạn luôn hạnh phúc”… người xem bình luận trên TikTok Hoa hậu Việt Nam.

Video về hành trình tình yêu của Đỗ Hà - Viết Vương nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Phạm Trường, Duy Nam.

Lời chúc của hai bên gia đình

Trong phần phát biểu, ông Nguyễn Viết Hải - bố chú rể - gửi lời chúc phúc: “Viết Vương và Đỗ Hà có nhiều năm yêu nhau. Hôm nay, hôn lễ tổ chức bên bờ sông thơ mộng, nơi hội tụ dòng Nhật Lệ và Long Đại. Hai con sông gặp nhau cũng như hai con không thể tách rời, cùng nhau ra biển lớn. Mong hai con hạnh phúc, quấn quýt như hai dòng sông, không ngừng trôi và có cuộc sống viên mãn".

Ông Đỗ Văn Tào - bố cô dâu - bày tỏ lòng cảm ơn quan viên hai họ, bạn bè và khách mời đã đến chung vui, chứng kiến hạnh phúc của con gái và con rể.

Hai ca sĩ Ái Phương và Dương Edward biểu diễn trong hôn lễ. Ái Phương thể hiện Ước mơ của mẹ , Cô dâu , còn Dương Edward trình bày Ba kể con nghe . Các ca khúc chủ đề gia đình giúp không khí buổi tiệc thêm ấm cúng, phù hợp với không gian riêng tư của người thân và bạn bè hai họ.

Ái Phương và Dương Edward biểu diễn trong đám cưới Đỗ Hà. Ảnh: Phạm Trường.

Đỗ Thị Hà diện 3 bộ váy đón 1.000 khách dự lễ cưới

Từ 17h, họ hàng và quan khách có mặt gần như đầy đủ. Cô dâu và chú rể đến từ đầu giờ chiều để duyệt lại các hạng mục, thay trang phục, chụp ảnh kỷ niệm.

Đỗ Hà chọn váy cưới cúp ngực, khoe vai trần, còn Viết Vương diện vest sáng màu. Hai bên thông gia cùng cô dâu chú rể chụp ảnh trước giờ đón khách.

Bộ váy đón khách của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ cưới. Ảnh: Phạm Trường, Duy Nam.

Khoảng 17h30, Quảng Trị bắt đầu mưa to. Dòng người đổ về đám cưới ngày càng đông. Đội ngũ bảo vệ và tiếp tân trang bị ô để đưa khách vào khu vực sân khấu. Dòng xe liên tục nối dài về khu đô thị Nam Cầu Dài, song giao thông vẫn ổn định do khu vực tổ chức nằm tách biệt khu dân cư.

Bất chấp cơn mưa do ảnh hưởng bão số 12, nhiều người dân mặc áo mưa, đứng từ xa quay phim, chụp ảnh, chia sẻ hình ảnh lễ cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 và chồng doanh nhân.

Bộ đầm cưới thứ hai Đỗ Thị Hà diện khi làm lễ. Ảnh: Phạm Trường.

Hoa hậu Việt Nam 2020 thay váy đi bàn để thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Đây là bộ đầm thứ ba của cô dâu. Ảnh: Phạm Trường.

Người dân đội mưa xem đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà. Ảnh: Phạm Trường.

Không gian cưới 3.000 m²

Đám cưới được tổ chức trên diện tích 3.000 m², trang trí toàn bộ bằng hoa tươi theo phong cách châu Âu. Sân khấu phủ hàng nghìn bông hoa trắng như cẩm tú cầu, lan, baby, hồng… kết nối bằng vòm hoa khổng lồ. Phía sau là màn hình LED trình chiếu hình ảnh lãng mạn của cô dâu chú rể.

Mái vòm trong suốt được thiết kế như bầu trời sao với hệ thống đèn lấp lánh, kết hợp hiệu ứng ánh sáng tạo nên khung cảnh huyền ảo. Ý tưởng trang trí lấy cảm hứng từ “vườn địa đàng”, với tượng nữ thần và thiên sứ được bố trí quanh khu vực tiệc.

Không gian cưới trải đầy hoa của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng doanh nhân. Ảnh: Phạm Trường.

Cổng vào thiết kế hình vòm, nổi bật dòng chữ: “Vương & Hà - Two hearts, one promise. Together we create a timeless story of love" (Tạm dịch: Vương & Hà - Hai trái tim, một lời hứa. Chúng ta cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu vượt thời gian".

Bên trong, sắc trắng - xanh chủ đạo tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Từng chi tiết được sắp đặt công phu, từ hoa, đèn LED đến bàn tiệc.

Thực đơn và công tác chuẩn bị

Trước giờ cử hành hôn lễ, ca sĩ Ái Phương có mặt sớm để tổng duyệt. Tiệc cưới đón khoảng 1.000 khách mời, bố trí 100 bàn tiệc. Thực đơn gồm nhiều món cao cấp như súp bào ngư, cua lột trứng muối, xốt vi cá, cơm chiên hải sản…

Khoảng 16h30, khách mời bắt đầu đến. Dàn vệ sĩ túc trực che ô, hướng dẫn khách vào khu vực tổ chức. Mọi khâu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo lễ cưới diễn ra đúng kế hoạch dù thời tiết không thuận lợi.

Trước giờ diễn ra đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương ở Quảng Trị. Ảnh: Phạm Trường.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đỗ Hà và Viết Vương lên xe hoa từ Thanh Hóa về Quảng Trị. Cặp uyên ương làm lễ gia tiên ở nhà trai, lắng nghe lời dặn dò của phụ huynh hai bên.