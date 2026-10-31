Toàn cảnh đám cưới Quân A.P: Cô dâu Lê Khanh khóc nức nở, Trấn Thành xúc động dặn dò 1 câu

Quân A.P và Lê Khanh đã có một hôn lễ vô cùng đặc biệt ở Running Man Vietnam.

Tối 31/10, tập 14 Running Man Vietnam 2026 lên sóng với chủ đề Hỷ sự gia tộc R, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đáng chú ý, tập phát sóng ghi nhận 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút kết thúc công chiếu. Sức hút của chương trình lần này đến từ sự xuất hiện đặc biệt của Lê Khanh - người được Quân A.P giới thiệu là vợ ngay trên sóng truyền hình.

Ngay từ đầu chương trình, khi Lê Khanh xuất hiện, Quân A.P đã chủ động nắm tay và giới thiệu cô với các thành viên. Màn ra mắt khiến dàn cast không khỏi hào hứng. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ công khai mối quan hệ với bạn gái trước đông đảo khán giả. Anh tiết lộ cả hai đã bên nhau suốt 14 năm, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, Quân A.P hiếm khi chia sẻ những thông tin riêng tư về nửa kia.

Về phía Lê Khanh, cô cũng dành nhiều lời ngọt ngào khi nhắc đến bạn đời. Cô cho biết Quân A.P là người thông minh, vui vẻ và rất chiều chuộng vợ. Đó cũng là những điều khiến cô dành tình cảm và gắn bó với nam ca sĩ trong suốt nhiều năm. Trong chương trình, Lê Khanh nhanh chóng hòa nhập với các thành viên, đảm nhận vai cô Tám bé - vợ của Tám Quân, cùng dàn cast tham gia những thử thách đầy tiếng cười.

Clip: Quân A.P hé lộ chuyện tình với Lê Khanh

Quân A.P và Lê Khanh tình cảm trên sóng truyền hình

Điểm nhấn cảm xúc nhất của tập phát sóng nằm ở phần cuối, khi Quân A.P và Lê Khanh cùng sánh bước lên lễ đường trong không khí hôn lễ. Khoảnh khắc cả hai xuất hiện như cô dâu, chú rể thực thụ khiến các thành viên gia tộc R không khỏi xúc động. Trấn Thành và Anh Tú Atus đều nghẹn ngào trước hình ảnh người em thân thiết tìm được bến đỗ hạnh phúc. Trong khi Anh Tú Atus hài hước hứa sẽ đi tiền cưới ở bất cứ nơi nào cặp đôi tổ chức hôn lễ, Trấn Thành lại dành cho hai người những lời dặn dò chân thành.

Nam MC đại diện gia đình nhà R gửi lời chúc phúc: "Đại diện cho gia đình nhà R chúc cho Tám Quân và em Khanh những điều tốt đẹp. Anh không bao giờ chúc người ta những gì hoàn hảo quá, nó không có thực tế, anh chỉ chúc các em sau này vào ngày nào giận hờn nhiều nhất hãy nhớ lại khoảnh khắc này để nhường nhau một tí và vượt qua nhé".

Clip: Trấn Thành và dàn cast xúc động chúc phúc cho Quân A.P và Lê Khanh

Trấn Thành xúc động khi thấy Quân A.P và Lê Khanh bước vào lễ đường

Nam MC liên tục lau nước mắt trước khoảnh khắc đặc biệt này

Anh Tú Atus cũng vô cùng xúc động trước chuyện tình của Quân A.P

Lan Ngọc và dàn cast hào hứng dự đám cưới

Minh Hằng cũng dành nhiều lời dặn dò cho cặp đôi

Lời nhắn nhủ giản dị nhưng đầy tình cảm của Trấn Thành khiến không khí buổi lễ càng thêm xúc động. Đứng trước tình cảm của các thành viên, Lê Khanh không giấu được nước mắt.

Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Bây giờ em đang cảm xúc này cảm xúc lẫn lộn. Em cũng chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự đây là một cái ngày mà em cũng mong đợi rất là lâu rồi. Mà lại được mọi người tổ chức cho buổi buổi như thế này với rất nhiều anh em và và gia tộc R. Em chỉ biết là em rất là may mắn và em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ".

Clip: Cô dâu Lê Khanh khóc nức nở

Lê Khanh nức nở cảm ơn tình cảm của gia tộc R

Cả hai như trở thành cô dâu chú rể đích thực trong lễ cưới tại Running Man Vietnam

Cả hai được nhận xét quá đẹp đôi

Những hình ảnh trong hôn lễ đặc biệt nhanh chóng khiến khán giả thích thú. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Quân A.P vốn kín tiếng lại có dịp chia sẻ chuyện tình cảm trên sóng truyền hình, đồng thời mong chờ ngày cặp đôi thực sự tổ chức đám cưới ngoài đời.

Theo những thông tin từng được chia sẻ, Quân A.P và Lê Khanh có mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ, bắt đầu từ thời còn học chung cấp 2, cấp 3. Lê Khanh sinh năm 1997, từng theo học Đại học Luật Hà Nội. Trong một lần kể về chuyện tình thời đi học, Quân A.P tiết lộ nụ hôn đầu của cả hai diễn ra từ năm lớp 9. Đến năm lớp 12, anh còn dành dụm tiền tiêu vặt suốt vài tháng để mua tặng bạn gái một thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Gần đây, Lê Khanh cũng xuất hiện trong MV mới của Quân A.P, càng khiến khán giả chú ý đến chuyện tình lâu năm của cả hai. Từ những chia sẻ hiếm hoi đến khoảnh khắc sánh đôi trên lễ đường trong Running Man Vietnam, cặp đôi đang nhận được nhiều lời chúc phúc. Dẫu vậy, hôn lễ trong tập 14 vẫn là một phần nội dung đặc biệt của chương trình, còn khán giả có lẽ sẽ tiếp tục chờ đợi ngày Quân A.P và Lê Khanh chính thức báo tin vui ngoài đời thực.