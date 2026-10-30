Toàn cảnh đại công trường đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Phần tuyến thuộc Hà Nội dài 13,55 km, với tổng vốn đầu tư hơn 32.970 tỷ đồng. Điểm đầu nằm tại Km27+700, khu vực tiếp giáp Bắc Ninh; điểm cuối tại Km41+250, nơi kết nối với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Vành đai 3) và đường dẫn cầu Tứ Liên. Tốc độ thiết kế của tuyến chính là 100 km/h, đường song hành 60 km/h; đoạn trục chính đô thị nối với cầu Tứ Liên được thiết kế với tốc độ 80 km/h. (Ảnh: AI)