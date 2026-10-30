Toàn cảnh đại công trường đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Tuyến đường rộng 120m nối Hà Nội với sân bay Gia Bình đang đồng loạt thi công cầu vượt sông Đuống, cầu cạn và nút giao Ninh Hiệp trên đoạn dài 13,55 km qua Thủ đô.
Tại khu vực vượt sông, các trụ cầu chính đang được thi công.
Hoạt động xây dựng diễn ra tại nhiều điểm dọc tuyến. Ngoài cầu vượt sông Đuống, các nhà thầu đang triển khai những hạng mục cầu cạn và khu vực nút giao Ninh Hiệp.
Theo
VTC News
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