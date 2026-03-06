Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam

Theo đại diện dự án, khu vực này có nhiều hạng mục như trụ cầu, cọc khoan nhồi nằm trong hành lang bảo vệ đê điều. Theo luật sẽ không được thi công trong mùa mưa lũ (thường từ tháng 5 đến tháng 11). Vì thế, nếu trong tháng 3 mặt bằng chưa được bàn giao, tiến độ chung của cầu Trần Hưng Đạo sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc chậm giải phóng mặt bằng còn buộc nhà thầu phải thuê mặt bằng bên ngoài làm nơi gia công cốt thép, tập kết vật tư.