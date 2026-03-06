Bài và ảnh: Văn Đoan
Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam
Văn Đoan |
Chủ đầu tư đang huy động hơn 200 công nhân, 22 cần cẩu, 5 giàn khoan, 10 sà lan, tổ chức thi công 2 ca liên tục, phấn đấu hoàn thành chỉ trong 18 tháng.
