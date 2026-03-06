HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam

Văn Đoan |

Chủ đầu tư đang huy động hơn 200 công nhân, 22 cần cẩu, 5 giàn khoan, 10 sà lan, tổ chức thi công 2 ca liên tục, phấn đấu hoàn thành chỉ trong 18 tháng.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu Trần Hưng Đạo là cầu gần khu vực trung tâm nhất đang được xây dựng tại Hà Nội, nối khu vực quận Hoàn Kiếm (cũ) với quận Long Biên (cũ). Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ giảm áp lực giao thông cho cầu Chương Dương, nơi đang bị quá tải 8 lần công suất thiết kế, và cầu Vĩnh Tuy - nơi đang bị ùn tắc thường xuyên ở 2 đầu.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư lớn thứ 2 Hà Nội với hơn 16.200 tỷ đồng theo hình thức PPP (chỉ sau cầu Tứ Liên - khoảng 20.000 tỷ). Trong cơ cấu tài chính, thành phố Hà Nội thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng khoảng 8.190 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Cầu bắt đầu xây dựng vào ngày 19/12/2025 và đang đạt tiến độ tốt. Theo ông Trần Trọng Huy – Phó Giám đốc Ban dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group), toàn bộ cọc khoan nhồi dưới sông đã hoàn thành ngày 14/02.

Hiện chủ đầu tư Sun Group và các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hai ca liên tục, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào quý II/2027. Nếu về đích đúng tiến độ đề ra, đây sẽ là cầu vượt sông lớn xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay, chỉ trong 18 tháng.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Cầu và đường dần có chiều dài 4,18 km, nối khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông – Lê Thánh Tông với phố Nguyễn Sơn, mở thêm trục kết nối trực tiếp từ lõi trung tâm sang phía Đông thành phố.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Hạng mục cầu chính của dự án có chiều dài 870 m với 6 nhịp vòm thép, tạo hình biểu tượng vô cực – phương án kiến trúc được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới trên sông Hồng. Hai đoạn cầu dẫn dài hơn 1,2 km sử dụng kết cấu dầm hộp và dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Toàn tuyến bố trí 3 nút giao, vừa tăng năng lực thông hành, vừa tái cấu trúc dòng giao thông khu vực nội đô.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Phần cầu chính gồm 7 trụ, trong đó 5 trụ dưới sông (TC2–TC6) và 2 trụ biên (TC1, TC7). Mỗi trụ dưới nước bố trí 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m, dài khoảng 52m. Hiện công trường có hơn 200 công nhân, 22 cần cẩu, 5 giàn khoan, 10 sà lan, tổ chức thi công 2 ca liên tục từ sau Tết.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Tính đến đầu tháng 3, trụ TC6 đã hoàn tất vòng vây cọc ván thép và xói hút, hoàn thiện đổ 4.000m³ bê tông bịt đáy. Trụ TC4 đang lắp vành đai, chuẩn bị đổ bê tông khoảng 10/03, trong khi các trụ TC2, TC3, TC5 phấn đấu hoàn thành vòng vây trước mốc này.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Tại phía Long Biên, đoạn cầu dẫn dài khoảng 1,2 km từ trụ TC7 đến gần đường Nguyễn Sơn đang được triển khai song song với nút giao Cổ Linh. Theo tiến độ đã đề ra, chủ đầu tư phấn đấu đổ xong bệ và xây dựng trụ cầu cao tối thiểu 5 m để vượt được trận lũ đầu tiên. Tháng 7 sẽ bắt đầu lắp dầm thép.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 10.

Tuy nhiên, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang tháo gỡ một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm cũ) với hơn 300 hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Khối lượng giải tỏa lớn, liên quan nhiều nhà ở và công trình hiện hữu khiến quá trình kiểm đếm, lập phương án bồi thường kéo dài. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực này sớm để thi công trước mùa lũ.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 11.

Theo đại diện dự án, khu vực này có nhiều hạng mục như trụ cầu, cọc khoan nhồi nằm trong hành lang bảo vệ đê điều. Theo luật sẽ không được thi công trong mùa mưa lũ (thường từ tháng 5 đến tháng 11). Vì thế, nếu trong tháng 3 mặt bằng chưa được bàn giao, tiến độ chung của cầu Trần Hưng Đạo sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc chậm giải phóng mặt bằng còn buộc nhà thầu phải thuê mặt bằng bên ngoài làm nơi gia công cốt thép, tập kết vật tư.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 12.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 cầu vượt sông Hồng khởi công năm 2025, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển không gian đô thị hai bên bờ. Công trình không chỉ góp phần phân bổ lại mật độ dân cư, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm mà còn thúc đẩy hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô theo hướng mở rộng về phía Đông. Theo yêu cầu, toàn bộ 7 dự án phải hoàn thành trong quý II/2027, trước thềm APEC 2027.

Toàn cảnh công trường xây cầu hơn 16.000 tỷ của Sun Group ở Hà Nội: Máy móc phủ kín mặt sông, phấn đấu hoàn thành nhanh nhất Việt Nam - Ảnh 13.

Song song với tác động hạ tầng, dự án đang tạo tác động rõ nét lên thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội, đặc biệt tại Long Biên. Ngay sau khi khởi công, giá đất tại một số phường đã thiết lập mặt bằng mới sau nhiều năm đi ngang. Việc rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm giúp gia tăng sức hút an cư, đồng thời kích thích dòng vốn đầu tư đổ về các khu đô thị vệ tinh, tạo kỳ vọng tăng trưởng dài hạn cho khu vực này.

Bài và ảnh: Văn Đoan

Tags

hà nội

dự án

Sông Hồng

Sun Group

cầu tứ liên

công trường

toàn cảnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại