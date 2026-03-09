10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.