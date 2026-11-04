Toàn cảnh cầu dây văng gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng: Trụ tháp cao tương đương toà nhà 40 tầng, nhịp dây văng 350m, kết nối Hà Nội với siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam

Ghi nhận tại công trường, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, từng bước chuyển từ thi công nền móng sang xây dựng thân trụ, tháp cầu, dầm và cầu dẫn. Theo thông tin cập nhật đầu tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành hơn 23% khối lượng thi công, với các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và đường đầu cầu được triển khai song song.