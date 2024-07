Toàn cảnh cầu 2.000 tỷ nối Hải Phòng với Quảng Ninh sắp thông xe

Theo kế hoạch, dự án sẽ thi công trong 2 năm (5/2022-5/2024) để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 69 năm ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn và đường dẫn khu vực thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) nền đất yếu phải xử lý lún. Do đó, dự án hoàn thiện chậm so với tiến độ hơn 2 tháng. Dự kiến cuối tháng 7, cầu Bến Rừng sẽ chính thức thông xe.