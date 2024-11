Cảng Phước An đưa vào vận hành sẽ là cơ hội lớn phát triển các khu công nghiệp trong khu vực huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng Cảng Phước An sẽ trở thành điểm lưu trữ, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn và tiết kiệm chi phí trong hoạt động vận chuyển hàng hóa kinh doanh.