Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, hàng loạt tỉnh thành miền Bắc mưa lớn, lũ dâng cao, nhiều địa phương đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất khiến hàng trăm người dân tử vong và mất tích.

Ngày 11/9, loạt ảnh chụp từ flycam tại Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai vào chiều cùng ngày đã được chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Quan sát hình ảnh có thể thấy rõ hình ảnh của các điểm sạt lở. Đan xen giữa những rừng cây xanh là những vệt trắng loang lổ trượt dài... đó chính là nhưng địa điểm bị sạt lở, dày chi chít. Hầu như tại điểm nào cũng xảy ra sạt lở.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 9/9 đã xảy ra vụ sạt lở đất, một lượng đất đá lớn tràn vào nhà 4 hộ ở thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khiến 7 người bị mất tích. Được biết, 4 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp 19 nhân khẩu. Thông tin ban đầu ghi nhận vụ sạt lở đã khiến 7 người tử vong.

Toàn cảnh những điểm sạt lở ở Bát Xát Lào Cai được chụp lại vào chiều 11/9. Ảnh: Tan Trang

Các điểm sạt lở dày đặc, chi chít đe dọa cuộc sống của nhiều bà con nơi đây. Ảnh: Tan Trang

Ảnh: Tan Trang

Ảnh: Tan Trang

Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ vừa qua, có lẽ làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là địa phương hứng chịu nhiều đau thương nhất khi chỉ trong một buổi sáng sớm ngày 10/9, cơn lũ quét đã vùi lấp mọi thứ. Cả thôn làng 37 ngôi nhà sàn bên cánh đồng trước đây, nay chỉ còn một bãi bùn đất. Tại bất cứ đâu dưới lớp bùn đất dày đặc, có thể có một người dân của chính ngôi làng này đang nằm ở đó.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, ưu tiên tìm kiếm những người còn đang mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ban Hàng Đồi 163 mm, Thanh Hà 147,8 mm (Hòa Bình); Tà Si Láng 81 mm, Đại Lịch 77,6 mm (Yên Bái); Lương Nha 72,6 mm, Tân Minh 70,8 mm (Phú Thọ); Nga Sơn 183,2 mm (Thanh Hóa); Cửa Hội 140,6 mm, Mỹ Sơn1 121 mm (Nghệ An);..

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, các chuyên gia khí tượng nhận định, mô hình độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 5 - 15 mm, có nơi hơn 30 mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An mưa từ 15 - 40 mm, có nơi hơn 70 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, đặc biệt tại các khu vực:

Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước những cảnh báo nguy cơ sạt lở từ các chuyên gia khí tượng, mong người dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh ở sát chân núi thường xuyên bị sạt lở hay đang có nguy cơ sạt hãy mau di dời tới nơi an toàn sớm, tránh những thiệt hại quá lớn về người. Mong tất cả mọi người đều được bình an!