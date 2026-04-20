Toàn cảnh 3 tuyến đường sắt kết nối Việt - Trung tổng vốn hơn 21 tỷ USD

Lộc Liên |

Việt Nam - Trung Quốc sẽ đẩy nhanh 3 tuyến đường sắt kết nối là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Ba dự án có tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ USD, đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong quan hệ chiến lược song phương, đẩy mạnh kết nối giữa hai nước với Trung Á và châu Âu.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ ngày 14-17/4, Việt Nam và Trung Quốc đã ra "Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới".

Trong Tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh mục tiêu đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong quan hệ chiến lược song phương. Hai bên nhất trí gắn kết khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai" với "Vành đai và Con đường", đẩy nhanh kết nối hạ tầng biên giới và mở rộng các tuyến đường sắt liên thông tới Trung Á, châu Âu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và logistics.

Hai nước hoan nghênh sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ký thỏa thuận lập quy hoạch cho các tuyến Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Trung Quốc cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo và chỉ đạo các doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng.

