Vào lúc 7 giờ 07 phút sáng ngày 11/4/2026 (giờ Việt Nam), khoang đổ bộ của tàu vũ trụ Orion đã chính thức tiếp nước tại vùng biển Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển San Diego. Sự kiện này đánh dấu việc hoàn thành xuất sắc sứ mệnh Artemis II của NASA, đưa con người trở lại vùng lân cận Mặt Trăng sau hơn 50 năm và mở toang cánh cửa cho việc đặt chân lên bề mặt chị Hằng trong tương lai gần.

Hành trình bay 1,1 triệu km của Artemis II vừa hoàn thành

Cú nảy trên bầu khí quyển và vận tốc Mach 35

Quy trình hạ cánh của Artemis II bắt đầu từ độ cao khoảng 122.000 mét khi tàu chạm vào những lớp khí quyển đầu tiên của Trái đất. Tại thời điểm này, con tàu di chuyển với vận tốc khoảng 11 km/giây, tương đương 40.000 km/h (gấp gần 35 lần vận tốc âm thanh). Để giảm thiểu áp lực cho phi hành đoàn và bảo vệ cấu trúc con tàu, NASA đã thực hiện kỹ thuật hạ cánh mang tên skip-entry.

Thay vì lao thẳng xuống theo một đường dốc, tàu Orion đã thực hiện một cú nảy trên tầng khí quyển giống như cách một viên sỏi dẹt nảy trên mặt nước. Kỹ thuật này cho phép tàu giải tỏa bớt nhiệt lượng và động năng khổng lồ, đồng thời giúp các kỹ sư điều chỉnh điểm rơi chính xác hơn vào khu vực trục vớt đã định sẵn.

Tốc độ lớn hơn vận tốc âm thanh của Orion

Vượt hỏa ngục 2.800 độ C và 6 phút im lặng nghẹt thở

Ma sát cực đại với bầu khí quyển đậm đặc đã biến lớp không khí xung quanh tàu Orion thành một khối plasma rực cháy. Nhiệt độ bên ngoài lớp lá chắn nhiệt lúc này tăng vọt lên mức 2.800 độ C, tương đương với một nửa nhiệt độ bề mặt Mặt trời. Đây là thử thách khắc nghiệt nhất đối với vật liệu Avcoat của lá chắn nhiệt, vốn được thiết kế để mài mòn có kiểm soát nhằm đẩy nhiệt lượng ra xa khỏi khoang chứa phi hành đoàn.

Trong giai đoạn này, một hiện tượng vật lý tất yếu đã xảy ra: sự gián đoạn liên lạc vô tuyến (blackout). Lớp plasma bao quanh tàu đã chặn đứng mọi tín hiệu giữa Orion và trung tâm điều khiển tại Houston. Trong khoảng 6 phút dài đằng đẵng, thế giới đã nín thở dõi theo tín hiệu của con tàu trên màn hình radar mà không có bất kỳ phản hồi âm thanh nào từ 4 phi hành gia. Chỉ khi tàu giảm tốc độ và lớp plasma tan dần, tiếng của chỉ huy Reid Wiseman mới vang lên, xác nhận hệ thống vẫn vận hành hoàn hảo.

Vũ điệu của 11 chiếc dù và khoảnh khắc tiếp nước

Khi xuống đến độ cao khoảng 8.000 mét và tốc độ giảm xuống mức cận âm, quy trình bung dù phức tạp bắt đầu. Tổng cộng có 11 chiếc dù được kích hoạt theo các giai đoạn khác nhau. Đầu tiên là 3 chiếc dù nhỏ để loại bỏ nắp che mũi tàu, tiếp theo là 2 chiếc dù hãm để ổn định hướng rơi và cuối cùng là 3 chiếc dù chính khổng lồ màu cam trắng bung ra ở độ cao khoảng 1.500 mét.

Cú nhảy dù lịch sử

Dưới sự nâng đỡ của 3 chiếc dù chính, vận tốc của Orion được kéo giảm từ 500 km/h xuống chỉ còn khoảng 25 km/h khi chạm mặt nước. Hệ thống túi khí trên đỉnh tàu ngay lập tức được thổi phồng để đảm bảo khoang tàu luôn ở trạng thái thẳng đứng trên sóng biển Thái Bình Dương.

Thành công lịch sử và tương lai Artemis III

Bốn phi hành gia gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia sứ mệnh Christina Koch và Jeremy Hansen đã được đội cứu hộ của Hải quân Mỹ trục vớt an toàn trên tàu USS John P. Murtha. Toàn bộ hành trình kéo dài 10 ngày đã đưa họ đi qua quãng đường hơn 1 triệu km, thực hiện cú bay vòng qua mặt lưng của Mặt Trăng ở khoảng cách gần nhất là 10.300 km.

Artemis II đã trở về, mang theo một tương lai khám phá vũ trụ đầy rộng mở

Việc Orion chịu đựng được vận tốc và nhiệt độ tái nhập khí quyển từ quỹ đạo Mặt Trăng là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy công nghệ của nhân loại đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Với những dữ liệu quý giá thu thập được từ Artemis II, NASA dự kiến sẽ đẩy mạnh tiến độ cho sứ mệnh Artemis III, nơi con người sẽ thực hiện chuyến đi bộ trên cực Nam của Mặt Trăng sau hơn 5 thập kỷ chờ đợi. Khoang tàu Orion hiện đang được đưa về Trung tâm Vũ trụ Kennedy để phục vụ quá trình phân tích hậu sứ mệnh.