Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) về việc thực hiện hợp đồng tại các gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Theo chủ đầu tư, qua kiểm tra công trường 2 gói thầu và báo cáo của tư vấn giám sát thì hiện nay Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công. Các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công không có trên công trường.

Chủ đầu tư yêu cầu Tập đoàn Thuận An có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng thi công 2 gói thầu. Trong đó nêu rõ cơ cấu tổ chức của công ty, người đại diện theo pháp luật thay thế... gửi về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM trước ngày 25/4.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Trường hợp Tập đoàn Thuận An không phản hồi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP sẽ xem đây là vi phạm hợp đồng và có hình thức xử lý theo quy định.

Tại gói thầu XL-06 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8km, Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty TNHH xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Nguyễn Lê - Công ty cổ phần công trình giao thông Công Chánh - Tập đoàn Thuận An.

Theo hợp đồng, tại gói thầu XL-06, Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng/458,3 tỷ đồng, tương đương 11,70% của hợp đồng gói thầu.

Còn gói thầu XL5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng), theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Khối lượng phần việc Tập đoàn Thuận An chiếm 77,5/561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu.

Hôm 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên.

Bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội Đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.