Trong thời đại chuyển đổi số, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, các loại ví điện tử ngày càng được nhiều người dân ưa chuộng sử dụng bởi tính tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng tội phạm công nghệ cao lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó nhận biết.

Thời gian qua, lực lượng Công an ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo sau khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng của các ứng dụng ví điện tử hoặc cơ quan chức năng. Các đối tượng thường thông báo tài khoản của người dân có dấu hiệu bất thường, cần xác minh thông tin hoặc yêu cầu nâng cấp tài khoản, nhận quà tặng, hoàn tiền, nhận hỗ trợ vay vốn…

Sau đó, chúng dẫn dụ nạn nhân truy cập vào các đường link giả mạo, cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Một số đối tượng còn giả mạo người thân, bạn bè nhắn tin qua mạng xã hội vay tiền gấp, yêu cầu chuyển khoản qua ví điện tử.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo website, fanpage, ứng dụng có giao diện giống với các đơn vị cung cấp ví điện tử uy tín khiến nhiều người mất cảnh giác. Chỉ cần người dùng nhập thông tin đăng nhập, mã xác thực hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc, tài khoản có thể bị đánh cắp ngay lập tức.

Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo qua ví điện tử, lực lượng Công an khuyến cáo người dân

- Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

- Không truy cập các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

- Thận trọng khi nhận cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng, ví điện tử, cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền hoặc xác minh tài khoản.

- Kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền; xác minh trực tiếp với người thân, bạn bè khi nhận được tin nhắn vay mượn tiền qua mạng xã hội.

- Cài đặt xác thực hai lớp, thường xuyên thay đổi mật khẩu và cập nhật ứng dụng chính thức từ nhà cung cấp uy tín

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp ví điện tử khóa tài khoản và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm công nghệ cao hiện nay.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình