Toàn bộ lời khai của Thuỳ Tiên: "Nếu biết sản phẩm như thế bị cáo không bao giờ làm"

Sáng 19/11, Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và các bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được xét xử tại TAND TP.HCM. Trong các bị can, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là người có vai trò quan trọng, được hưởng 30% lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera. Vì thế lời khai của cô trước HĐXX trong phiên toà sáng nay cũng gây chú ý.

Đứng trước Chủ tọa phiên toà, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã có những lời khai đầu tiên. Thuỳ Tiên cho biết bị bắt tạm giam vào ngày 19/5, chưa từng vi phạm tội đến mức xét xử hay bị xử phạt hành chính trước đó. Thuỳ Tiên khai trình độ học vấn 12/12, nhưng sau đó khi Chủ tọa hỏi lại thì cô khai trình độ Đại học đúng với thông tin trong hồ sơ vụ án.

Thuỳ Tiên khai nghề nghiệp là người mẫu, không nhắc đến danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021. Nhiều ý kiến cho rằng điều này là hợp lý, bởi Hoa hậu vốn không phải một nghề nghiệp theo đúng nghĩa pháp lý. Hơn nữa, trong bối cảnh phiên xét xử, việc nhắc đến danh xưng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng dễ gây phản cảm, không phù hợp.

Thuỳ Tiên cho biết công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng thương mại

Thùy Tiên cũng cho biết trong thời gian quảng bá kẹo Kera, cô đang ký hợp đồng quản lý với Công ty Sen Vàng. Trước câu hỏi mỗi khi nhận công việc, hợp đồng có thông qua công ty Sen Vàng hay không thì Thuỳ Tiên khai: "Dạ có ạ".

Chủ tọa hỏi tiếp: "Công ty Sen Vàng sẽ hưởng bao nhiêu % trong hợp đồng của bị cáo?" thì Thuỳ Tiên nói: "Năm 2025 thì công ty được hưởng 30%".

Về vấn đề trách nhiệm pháp lý của công ty quản lý nếu Thuỳ Tiên phạm tội trong thời gian thực hiện các hợp đồng quảng cáo được thoả thuận thế nào thì Thuỳ Tiên nói: "Công ty sẽ phải lý hợp đồng cho bị cáo với các nhãn hàng. Họ sẽ ký thay cho bị cáo".

Thuỳ Tiên khai thêm về người trực tiếp hỗ trợ, giám sát cô trong thời gian thực hiện các hợp đồng: "Có quản lý cũ của bị cáo, anh chị giám đốc công ty, chị Dung".

Khi Chủ tọa hỏi tiếp : "Công ty quản lý không tư vấn, không giám sát bị cáo sao?" thì Thuỳ Tiên trả lời: "Bị cáo có nói với công ty và công ty đồng ý thì bị cáo mới làm".

Chủ tọa tiếp tục hỏi: "Hoạt động của bị cáo khi tham gia vào Công ty Chị Em Rọt có vi phạm vào hợp đồng với công ty không? Bị cáo vừa quảng cáo kẹo Kera, đại diện nhãn hàng mà người đại diện công ty không tư vấn gì à?".

"Bị cáo có nói cho công ty quản lý và công ty đồng ý" - Thùy Tiên cho biết.

Thuỳ Tiên bối rối khi bị hỏi về người tư vấn cách thức xử lý để loại bỏ trách nhiệm

Khi HĐXX hỏi ai đã tư vấn cho bị cáo cách ký lùi ngày, ký hợp đồng khống với Công ty Sen Vàng nhằm loại bỏ trách nhiệm pháp lý của bị cáo trong vụ án này, Thùy Tiên im lặng hồi lâu rồi trả lời: "Dạ, lúc đó bị cáo nhận tư vấn nhiều nên bị cáo không nhớ chính xác".

Chủ tọa cảnh báo: "Người tư vấn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm".

Thuỳ Tiên hối hận: "Nếu biết sản phẩm như thế thì bị cáo không bao giờ làm"

Chủ tọa đặt vấn đề: "Trong trường hợp các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội phạm rất nghiêm trọng thì các cá nhân trong công ty quản lý, cụ thể là các cá nhân trong Công ty Sen Vàng sẽ bị xử lý về tội che giấu tội phạm. Bị cáo suy nghĩ như thế nào?".

Thuỳ Tiên trả lời: "Thật ra, nếu biết sản phẩm như thế thì bị cáo sẽ không bao giờ làm. Vì bị cáo cũng đã gây dựng sự nghiệp của mình rất khó khăn để có thể đạt vị trí như năm vừa rồi. Bị cáo rất hối hận và bất ngờ khi nhận được giám định của sản phẩm đấy. Bản thân của bị cáo và ba bị cáo cũng sử dụng sản phẩm này. Bị cáo nay đã hiểu rõ trách nhiệm của mình, đây là bài học lớn của bị cáo, bị cáo cũng mong đây là bài học lớn cho tất cả mọi người".

Thùy Tiên khai được các cổ đông thống nhất cho hưởng 25% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm. Tại tòa, bị cáo khai rằng các cổ đông chỉ bàn tới tỷ lệ hưởng lợi chứ không yêu cầu góp vốn. Sau đó, vì cho rằng dự án "hay", bị cáo đề xuất tăng phần trăm được hưởng. Thuỳ Tiên nói: "Lúc 25% thì trong buổi ăn hôm đó, bị cáo không nhớ chính xác. Lúc đó, mọi người chỉ nói bị cáo được hưởng lợi nhuận 25% chứ chưa bàn bạc đến việc bị cáo góp vốn bao nhiêu tiền".

Sau một thời gian, khi nghe ý tưởng sản phẩm, Thùy Tiên đánh giá đây là dự "hay" nên chủ động đề nghị nâng tỉ lệ hưởng lợi lên 30% để tương xứng với phần công sức, trách nhiệm và mức độ tham gia của mình. Thuỳ Tiên nói: "Bị cáo là người đề xuất tăng. Đề xuất tăng này bị cáo đã nói với Công từ trước phiên livestream rồi. Vì bị cáo thấy dự án này rất hay, ban đầu mọi người mời bị cáo về với vai trò người đại diện, nhưng từ ý tưởng của anh Công nên bị cáo có nhiều ý tưởng, muốn tham gia vào điều hành nên muốn tăng lên thêm 5% cho bị cáo".

Trước lời khai này của Thuỳ Tiên, Chủ tọa hỏi lại: "Chứ không phải vì doanh thu tốt nên bị cáo mới xin tăng?". Thuỳ Tiên trả lời: "Dạ không ạ".

HĐXX nhấn mạnh rằng Thuỳ Tiên không bàn tới trách nhiệm góp vốn nhưng đề nghị tăng tỷ lệ hưởng lợi. HĐXX phân tích thêm nếu trong vụ án này bị cáo bị tuyên có tội, thì người nắm 30% lợi ích sẽ phải chịu trách nhiệm cao hơn.

Trước đó, Thuỳ Tiên xuất hiện trong các clip đi đến tận nông trại để quay clip quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera. Các đoạn clip này được đăng tải trên tài khoản TikTok của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Để chuẩn bị cho các video quảng bá, một nhân viên trong công ty đã lên 3 kịch bản với nhiều chi tiết không đúng sự thật, như: trang trại rộng 300ha đạt chứng nhận VietGap, GlobalGAP, Organic; kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả tươi; sản phẩm bổ sung chất xơ, dưỡng chất từ nhiều loại rau củ. Ekip phụ trách sản xuất những video này đã bị 20 bộ quần áo (mũ, áo dài tay, găng tay, ủng), nông cụ (máy cày, rổ sọt, xe công nông, bảng hiệu farm…), đồng thời tìm các bé thiếu nhi mặc trang phục đồng bào để tham gia cảnh quay.

Liên quan đến chi tiết này, Thuỳ Tiên khai tại phiên toà: "Về việc bị cáo có biết vùng trồng nguyên liệu là đi thuê hay không thì bị cáo không biết".

Thuỳ Tiên cho biết chính cô cũng dùng sản phảm kẹo Kera mỗi ngày: "Đúng theo khuyến cáo sử dụng, tôi dùng 2-3 viên 1 ngày vì bị cáo không biết ăn rau".

Trước câu hỏi của phía luật sư "Có biết chất lượng sản phẩm này hay không?" thì Thuỳ Tiên nói: "Bị cáo không biết".

Với câu hỏi tiếp theo từ phía luật sư: "Bị cáo có biết doanh thu của kẹo Kera do ai quản lý hay không?" Thuỳ Tiên cho biết: "Bị cáo không rõ, chắc thuộc về công ty Chị em Rọt, tiền nằm trong tài khoản của công ty Chị em Rọt".

Kết thúc phiên toà buổi sáng, Đại diện viện kiểm sát đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life. Theo đó đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt: Lê Tuấn Linh; Lê Thành Công: 3 năm - 4 năm tù Nguyễn Thị Thái Hằng; Phạm Quang Linh; Nguyễn Thúc Thùy Tiên phạm tội lừa dối khách hàng: 2 năm - 2 năm 6 tháng tù Nộp bổ sung mỗi người: 50 triệu đồng.

