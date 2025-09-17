Toàn bộ diễn biến vụ "xây nhầm nhà" trên đất người khác ở Hải Phòng: Phản ứng của người xây nhà càng gây bất ngờ

Một vụ tranh chấp đất đai hy hữu vừa xảy ra tại TP Hải Phòng, khi một gia đình phát hiện có người xây hẳn ngôi nhà hai tầng kiên cố trên phần đất đã được cấp sổ đỏ của mình. Sự việc kéo dài gần một năm qua, thu hút dư luận bởi những tình tiết bất ngờ xung quanh.

Xây nhà trên đất người khác rồi đòi chủ đất bán lại

Theo Vietnamnet, vào tháng 9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan mua mảnh đất có sang tên sổ đỏ từ gia đình ông Nguyễn Trí Hậu, diện tích 60m2, thuộc thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (cũ), nay thuộc phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, gia đình bà Loan đến kiểm tra đất thì thấy gia đình ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng trên đất của mình.

Gia đình bà Loan yêu cầu họ dừng việc xây dựng, trả lại đất nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo lên xã Kiền Bái.

Sau đó, UBND xã Kiền Bái đã làm việc với các bên. Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Hữu, bà Tuyến cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do nhầm lẫn. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa.

Vợ chồng ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan đứng tên là nhầm lẫn. Ảnh: Hoài Anh.

Chủ tịch UBND xã Kiền Bái đã có kết luận, yêu cầu gia đình ông Hữu dừng ngay việc xây dựng trên thửa đất của gia đình bà Loan, đề nghị hai bên gặp gỡ, tìm giải pháp giải quyết ổn thoả vấn đề. Nếu hai bên không tự giải quyết được, đề nghị tiếp tục giải quyết theo trình tự, thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

Sau buổi làm việc, UBND xã đã có thông báo yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng gửi đến gia đình ông Hữu nhưng gia đình ông không chấp hành.

Vì vậy, gia đình bà Loan đã tiến hành khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Thừa nhận xây nhầm nhưng vẫn không chịu di dời

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc trên.

Kết quả, tòa tuyên xử: “Buộc ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, tờ bản đồ số 03, tại Tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái, phường Thiên Hương để trả lại thửa đất trên cho ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan”.

Bất chấp việc bị UBND xã Kiền Bái nhiều lần yêu cầu dừng thi công, gia đình ông Hữu vẫn cố tình hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng.

Đáng nói, dù thừa nhận “xây nhầm” trên đất của nhà ông Ca, bà Loan nhưng thay vì di dời đồ đạc, vật tư để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan phải chấp nhận “đổi đất” hoặc bán lại lô đất cho gia đình ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng.

Tuy nhiên, gia đình bà Loan kiên quyết phản đối, yêu cầu ông Hữu tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng lô đất.

Liên quan đến sự việc hy hữu, chia sẻ với VTC News, bà Loan cho rằng, nguyên nhân thật sự không phải do người môi giới chỉ vị trí nhầm như lời ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhà trên đất của gia đình bà Loan) lý giải. Theo quan sát của phóng viên, gần lô đất của gia đình ông Hữu có ngôi mộ chưa di dời.

Phần đất của gia đình ông Hữu mua nằm sâu bên trong và cách đó không xa còn ngôi mộ chưa di dời (Ảnh: VTC News)

“Thực tế, đất của gia đình tôi cách lô đất của nhà ông Hữu đến 4 thửa nữa. Đất của nhà ông ấy nằm sâu bên trong chứ hai nhà không giáp ranh cạnh nhau nên nói nhầm vị trí là vô lý”, bà Loan nêu.

Ngày 15/9, UBND phường Thiên Hương mời các bên đến để làm việc và lãnh đạo phường thống nhất một số nội dung, trong đó đề nghị gia đình ông Hữu chấp hành thực hiện bản án của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.

Cũng theo Vietnamet, sau khi nghe ý kiến trình bày của các bên, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương kết luận như sau: Khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan; Yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến nghiêm túc chấp hành Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.

Đồng thời, giao Công an phường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết vụ việc, ngăn chặn các hành vi cản trở, chống đối; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các bên chấp hành nghiêm quy định pháp luật, giữ gìn ổn định tình hình tại địa phương.

Ông Đỗ Văn Hữu cho biết đã gửi đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng đến TAND thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình chờ kết quả xét xử phúc thẩm của TAND thành phố Hải Phòng, chính quyền đề nghị hai bên tiếp tục thỏa thuận để thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại và chấp hành nghiêm quy định pháp luật.