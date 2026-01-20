Toàn bộ diễn biến vụ ngoại tình ở Hà Nam: Bí mật được phơi bày từ đoạn ghi âm dài 5 tiếng và khoản tiền bố chồng đưa

Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc liên tục dõi theo một vụ việc tưởng như chỉ là mâu thuẫn gia đình nhưng lại nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi hôn nhân để trở thành đề tài tranh luận xã hội. Cô vợ ở Hà Nam, Trung Quốc tố chồng ngoại tình, rồi chính cô trở thành người phải công khai xin lỗi suốt 15 ngày theo phán quyết của tòa án.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Ngưu Na và chồng cô – Cao Phi. Từ một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, sự việc dần phơi bày không chỉ chuyện phản bội mà còn là cách gia đình, pháp luật và dư luận đối xử với một người phụ nữ khi cô chọn không im lặng.

Toàn bộ diễn biến: Từ ca phẫu thuật đến bí mật kéo dài 5 năm

Theo thông tin được Ngưu Na công bố, tháng 9/2025, cô vừa trải qua một ca phẫu thuật. Trong lúc cơ thể còn đau đớn và suy nhược, cô vô tình mở điện thoại của chồng. Chính khoảnh khắc đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Trên màn hình là sự thật mà suốt 5 năm cô chưa từng hay biết: Cao Phi duy trì mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ họ Hàn. Không chỉ là tin nhắn thân mật, Ngưu Na còn phát hiện nhiều hóa đơn mua sắm xa xỉ, trong đó có những món quà tình nhân đắt tiền – những thứ cô chưa từng nhận được suốt 17 năm chung sống.

Đáng chú ý hơn, trong điện thoại còn lưu một đoạn ghi âm dài tới 5 tiếng, nội dung là cuộc trao đổi giữa Cao Phi và người phụ nữ kia, bàn bạc cách đẩy toàn bộ trách nhiệm sang phía Ngưu Na nếu mối quan hệ bị phát hiện.

Trước đó, Ngưu Na từng nhiều lần cố gắng níu kéo gia đình. Cô đứng liên tục ba ngày trước cổng cơ quan nơi chồng làm việc, mong nhận được một lời giải thích hay một câu trả lời rõ ràng. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại là sự im lặng.

Không lâu sau, khi Ngưu Na lưu giữ các bằng chứng trong điện thoại, một cuộc xô xát đã xảy ra. Chiếc điện thoại của cô bị đập vỡ. Trên người cô xuất hiện nhiều vết bầm tím ở tay và chân. Ngưu Na cho biết, trong hoàn cảnh đó, việc thu thập chứng cứ là vô cùng khó khăn: ngay cả khi trình báo bạo lực gia đình, đối phương vẫn có thể phản tố, cho rằng cô "tự dàn dựng".

Sự đồng thuận lạnh lùng của gia đình chồng

Điều khiến dư luận phẫn nộ không kém hành vi ngoại tình, chính là thái độ của gia đình chồng.

Theo lời Ngưu Na, sau khi sự việc vỡ lở, nhà chồng gần như cắt đứt hoàn toàn quan hệ, chỉ đưa cho cô 100 nhân dân tệ (gần 400 nghìn đồng) rồi không qua lại thêm. Sự lạnh lùng ấy khiến nhiều người bàng hoàng: mối quan hệ gia đình lại kết thúc bằng một khoản tiền mang tính "đoạn tuyệt".

Đáng nói hơn, gia đình chồng không đứng ra hòa giải, không bảo vệ con dâu, thậm chí bị cho là ngầm ủng hộ người con trai. Trong một số diễn biến, cha chồng còn bị nhắc tới với yêu cầu "tính tổn thất", khiến câu chuyện vượt xa giới hạn đạo đức thông thường.

Ngưu Na cho biết, chính sự quay lưng này khiến cô rơi vào trạng thái hoàn toàn cô độc, không còn bất kỳ điểm tựa nào ngoài việc tự mình đưa sự việc ra ánh sáng.

15 ngày xin lỗi và cách vạch tội đỉnh cao

Sau khi công khai câu chuyện trên mạng xã hội, Ngưu Na bị người phụ nữ họ Hàn kiện vì xâm phạm danh dự. Kết quả, tòa án phán quyết cô phải công khai xin lỗi trong 15 ngày.

Tuy nhiên, cách xin lỗi của Ngưu Na lại khiến dư luận tiếp tục dậy sóng.

Ở ngày thứ 7 của chuỗi xin lỗi, cô không viết lời xin lỗi thông thường, mà chọn hình thức một bài thơ, để bày tỏ nỗi đau, sự hối hận và tổn thương cá nhân. Trong các buổi livestream, Ngưu Na tiết lộ mình sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn hơn 35kg, tinh thần suy kiệt sau thời gian dài chịu áp lực.

Đáng chú ý, trong toàn bộ các bài viết, câu chuyện và "lời xin lỗi", Ngưu Na không hề nêu đích danh chồng. Thay vào đó, cô kể lại mọi việc dưới dạng câu chuyện, chi tiết đủ để người đọc tự kết nối.

Chính điều này đã đẩy người chồng vào trạng thái mà cư dân mạng gọi là "xã hội phán xét" – một hình thức trừng phạt không nằm trong bản án, nhưng có sức nặng rất lớn trong đời sống thực.

Tính đến nay, thời hạn xin lỗi của Ngưu Na chỉ còn 5 ngày. Trong khi đó, các vấn đề cốt lõi như ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản chung vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Câu chuyện của Ngưu Na vì thế không dừng lại ở đúng – sai cá nhân. Nó mở ra một tranh luận lớn hơn: Dư luận có trở thành công cụ cuối cùng để đòi công bằng?

Dẫu lựa chọn của Ngưu Na bị cho là gay gắt, thậm chí "liều lĩnh", nhưng bằng cách kể lại câu chuyện 1 cách thông minh, bản lĩnh, cô đã buộc người gây ra tổn thương phải đối diện với cái giá của dư luận.