Bé gái 8 tuổi tử vong với nhiều vết bầm tím bất thường trên cơ thể, "dì ghẻ" khai đánh cháu do "chậm tiếp thu"

Theo báo cáo của UBND quận Bình Thạnh, vào lúc 19 giờ 43 ngày 22/12, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park, tại bệnh viện có cấp cứu một bé gái tên N.T.V.A. (SN 2013, hộ khẩu thường trú phường ĐaKao, quận 1; cư trú tại căn hộ 16.05, Topaz 2, Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2 cm nghi vấn đã được khâu trước đó, đã lành.

Gia đình tổ chức lễ cầu siêu cho bé V.A

Quá trình điều tra, CA xác định bé A. ở với cha ruột là ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ Q1) và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tại căn hộ chung cư Saigon Pearl (92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh) từ tháng 6/2020 tới nay.

Khám nghiệm tử thi bé A., xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Bên cạnh đó, cháu A. bị gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhiều lần đánh cháu N.T.V.A

Nghi cháu A. bị bạo hành dẫn tới tử vong, cơ quan điều tra (CQĐT) đã mời Trang - Thái lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, khoảng 14h ngày 22/12, Trang hướng dẫn cháu A. học bài, còn ông Thái đi làm.

Thời điểm này, Trang khai rằng do trong quá trình chỉ dạy, cháu A. chậm tiếp thu, làm bài sai nên bị Trang lớn tiếng la mắng và dùng một cây gỗ tròn đường kính 2,2 cm, dài 90 cm đánh vào mông 5 - 6 cái và dùng chân đá vào mông cháu một cái.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu A. vào phòng để ngủ. Lúc này, Trang phát hiện cháu A. bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy và gọi điện thoại cho Thái về sơ cứu rồi cùng bảo vệ tòa nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu A. không qua khỏi. Thái trình bày đã giao Trang kèm A. học Toán và cũng thường nghe Trang la, đánh cháu.

Đoạn cây gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm mà Trang dùng để đánh cháu A.

Mẹ bé gái 8 tuổi bị bạo hành gửi đơn đề nghị khởi tố chồng cũ

Ngày 23/12/2021, Cơ quan CSĐT - CAQ Bình Thạnh xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành, đánh đập bé gái dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp đối tượng để tiếp tục điều tra. Ngày 28/12/2021,Trang đã bị Công an Q.Bình Thạnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng về hành vi bạo hành cháu N.T.V.A (8 tuổi), dẫn đến bé tử vong.

Ngày 29/12, chị N.T.H (36 tuổi, mẹ cháu V.A) và anh Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi) gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái về 3 hành vi.

Cụ thể, gia đình cháu A. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang và ông Thái về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.

Chị H. gửi đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố chồng cũ về 3 hành vi do liên quan đến cái chết đầy đau đớn của con gái

"Lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím thì chỉ có ông Thái và bà Trang đã hành hạ, đánh đập cháu đến chết. Vì đây là hai người duy nhất chung sống, trông nom cháu. Tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào", chị H. viết trong đơn.

Chị H. cho rằng, ông Thái biết rõ Trang đánh đập, hành hạ cháu A. trong thời gian dài nhưng không đứng ra bảo vệ, không hề có thái độ ngăn cản, đưa con đi chữa trị, khiến cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức, ra đi trong tuyệt vọng.

"Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết bầm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho một người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ con của mình", chị H. bức xúc.

Theo chị H., Công an cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm minh đối với Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái mới là công bằng cho bé V.A, để cháu được yên tâm nhắm mắt. Đồng thời, việc xử lý nghiêm minh sẽ đủ sức răn đe để xã hội không còn tái diễn những vụ việc đau lòng như vậy.

"Dì ghẻ" thừa nhận có mối quan hệ bất chính với bố bé gái

Theo lời khai của Trang, đối tượng thừa nhận là có mối quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Kim Trung Thái khi ông này có vợ con. Cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở TP.HCM.

Sau khi vợ ông Thái biết được, hai vợ chồng đã ly hôn vào tháng 8/2020. Tuy nhiên, khi vừa ly hôn với vợ thì chưa đầy một tháng sau, ông Thái và Trang đã dọn đến chung sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp Saigon Pearl (ở phường 22, quận Bình Thạnh).

Bị can Trang trong buổi dựng lại hiện trường

Khi ông Thái dọn về chung sống với người tình, thì có bảo mẫu theo chăm sóc bé V.A nhưng chưa đầy một tháng sau thì Trang đã đuổi việc người bảo mẫu này.

Khi không có mặt bảo mẫu thì Trang bắt đầu có những hành vi hành hạ con riêng của người tình. Trang ghi chép một loạt công việc hàng ngày lên một tấm bảng treo trong nhà và bắt cháu A. phải làm.



Trang cũng thừa nhận đã hành hạ bé V.A trong thời gian dài. Ban đầu, Trang mua một đoạn roi mây dùng để đánh bé V.A. Một thời gian sau đoạn roi mây bị gãy thì Trang đánh con riêng của chồng sắp cưới bằng những đoạn gỗ và các vật dụng có sẵn trong nhà như cây lau nhà, chổi…

Bà giúp việc từng bị "dì ghẻ" đuổi việc hé lộ nhiều thông tin bất ngờ

Bà L.T.T. (SN 1948, quê Tiền Giang), người từng giúp chăm sóc bé A. từ khi còn nhỏ cho tới lớn, vô cùng sốc trước cái chết của bé A.

Người phụ nữ này kể, bà về giúp việc cho ông Thái - bà H. khi gia đình sống tại căn hộ chung cư ở quận Tân Phú, lúc bé A. mới được 4 tháng tuổi. Sau khi vợ chồng ông Thái ly hôn vào tháng 8/2020, bé A. theo cha thì ông Thái đề nghị bà T. qua ở cùng căn hộ thuê tại chung cư Saigon Pearl để chăm sóc bé.

Bà T. nhớ lại: "Mỗi tuần cậu Thái đưa tôi 800 ngàn đồng đi chợ. Mọi ăn uống của con bé, sinh hoạt trong nhà, một tay tôi lo hết. Cậu Thái sớm đi làm, tối về, 2 - 3 ngày mới ngồi ăn cơm với bà cháu tôi".

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Đến tháng thứ 3, ông Thái dẫn Trang về chung sống như vợ chồng. Có hôm Trang đưa cho bà T. 3 cục thịt bò nhỏ, nhưng trừ 100 ngàn đồng tiền chợ tuần đó. Theo bà T., Trang tính toán rất chi ly. Lúc ở chung, bà T. không thấy Trang hành hạ A., mà trong vài lần kèm học thì có la mắng cháu.Trong một lần bà T. về quê dự đám thì Trang mang đồ đạc cá nhân của bà vứt đi. Khi về tới căn hộ, bà T. hỏi thì bị Trang chửi bới. Được một thời gian, ông Thái và Trang đuổi việc bà T. Trang dặn bảo vệ không cho bà bước chân vào tòa nhà, thậm chí Trang còn bêu xấu bà T. trên Facebook cá nhân.

Cũng theo bà T. chia sẻ, bé A. ngoan, lễ phép và rất hiểu chuyện. "Tôi không ngờ cô Trang hành hạ con bé dã man như thế! Giờ tôi day dứt là không thể gặp bé lần cuối", bà T. nói trong nước mắt.

Về cách hành xử của ông Thái với bé A., bà T. cho biết hai cha con ít khi gặp mặt, vì ông Thái đi làm suốt. Nhưng có một số lần, trong lúc học bài, bé bị ông Thái la mắng lớn tiếng.

"Tôi tin rằng ông Thái đồng lõa với bà Trang hành hạ con bé. Tình cảm trai gái đã làm ông ấy mờ mắt, để cô này hành hạ con mình dã man. Tôi mong pháp luật xử đúng người, đúng tội, để cháu tôi có thể yên tâm nhắm mắt", người phụ nữ này chia sẻ.

Trước khi tử vong, bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ dã man 4 tiếng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã củng cố nhiều thông tin, chứng cứ, trích xuất camera cho thấy "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang có những hành vi cấu thành tội "cố ý gây thương tích" hoặc "giết người".

Theo đó, Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái cùng cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man.

Nguyễn Kim Trung Thái tại cơ quan công an

Riêng ngày 22/12 (ngày cháu gái tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Sau nhiều giờ hành hạ, đến 18h, Trang phát hiện bé gái có triệu chứng khó thở, nôn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Nguyễn Kim Trung Thái.

Người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm, hút các dị vật trong mũi (thức ăn) để cho bé thở. Khi thấy bé có dấu hiệu yếu dần, ông Thái gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu.

"Trong quá trình hành hạ bé A., Trang dùng sức mạnh để đánh vào người cháu bé rất nhiều lần nhưng không nhớ rõ bao nhiêu cái", một nguồn tin cho biết.

Vụ bé gái 8 tuổi là "án điểm", cương quyết xử lý nghiêm vụ việc, hành vi của các đối tượng

Chiều ngày 31/12 đã diễn ra buổi họp báo thông tin về những vấn đề xoay quanh vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành gây phẫn nộ trong dư luận. Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra vụ việc bạo hành trẻ em trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết:

"Trước đó chúng tôi đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ trẻ em và đến tối ngày hôm qua đến sáng nay đã bắt khẩn cấp ông Thái vì có vai trò giúp sức hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em".

Theo Thượng tá Đạt, hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của bị can Thái trong vụ việc. "Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. Công an TP.HCM cũng như công an quận Bình Thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này", Thượng tá Đạt nói.

Theo Công an TP.HCM, vụ này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe cho toàn xã hội.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc bé V.A bị hành hạ, ngược đãi, Thượng tá Đạt cho biết thêm, thứ nhất do việc ly hôn giữa cha mẹ, bé V.A được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình.

Công an lấy lời khai của Trang để phục vụ quá trình điều tra

Tiếp theo là thiếu sự quan tâm của ông bà, cha mẹ đối với bé V.A. Thứ ba, không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng, cụ thể là chung cư nơi bé sinh sống hầu như khép kín. Ngoài ra do tình hình dịch Covid-19 vừa qua khiến nhà cách ly nhà nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau.

Biện pháp sắp tới của công an trong thời gian tới về vấn đề này vẫn là tuyên truyền cho người dân cần quan tâm đến trẻ em. Công an cũng sẽ phối hợp với Hội phụ nữ để có biện pháp ngăn chặn vụ việc tương tự.

Sau lời phát biểu cung cấp thông tin của Trưởng Công an quận Bình Thạnh, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, sự việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành là rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định hành vi của các đối tượng để đưa ra xét xử đúng người, đúng tội.

Cha ruột nhiều lần ngồi nhìn con bị "dì ghẻ" bạo hành, tranh thủ lúc bé hấp hối trong phòng cấp cứu xóa dữ liệu camera

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái N.T.V.A. (SN 2013) bị bạo hành dẫn đến tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo điều tra trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khôi phục được dữ liệu camera tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) nơi bé V.A sinh sống sau khi bị can Nguyễn Kim Trung Thái chủ động xoá, hòng che giấu cho hành vi bạo hành của người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Tại cơ quan điều tra, Thái đã thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị "dì ghẻ" Trang dùng roi, cây đánh. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái.

Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình thời gian qua.

Nguyễn Kim Trung Thái trong buổi thực nghiệm lại hiện trường

Cụ thể, sáng 11/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập bé A. trước sự chứng kiến của Thái; hay cách đó vài ngày, Thái cũng chứng kiến Trang hành hạ bé A. Những lần này, Thái không hề can ngăn mà đợi khi bạn gái đánh xong mới bôi thuốc cho con.

Riêng ngày 22/12 (ngày bé A. qua đời), Thái khai nhận đi làm, không chứng kiến Trang đánh cháu. Khi về đến nhà, thấy con gái ngất lịm, Thái sơ cứu nhưng cảm nhận con gái không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện.

Trong thời gian chờ cháu A. cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể lại cho Thái biết việc Trang đánh cháu. Tuy nhiên Thái không trình báo công an, không tố giác Trang đánh con nhiều lần, nhiều ngày trước đó, mà Thái còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà, xóa dữ liệu camera.

Về lý do xoá toàn bộ dữ liệu camera, khai với cơ quan điều tra Thái cho biết do sợ vụ việc liên luỵ đến mình và Trang nên xoá.

Theo lời khai của Thái, bị can này thừa nhận trước đó Trang từng đánh con mình khi dạy học. Bản thân Thái không muốn một "tai nạn" có thể cướp mất đi người thân của mình, lại còn ảnh hưởng đến những người thân khác nên chủ động xoá dữ liệu camera, hòng che giấu hành vi đánh đập bé V.A của Trang.