Toàn bộ diễn biến kinh hãi vụ nam ca sĩ phát điên tấn công, dọa giết tài xế taxi

Ngày 1/8, tờ Kbizoom đưa tin nam ca sĩ Imaichi Ryuji đã bị cảnh sát điều tra với hành vi đe dọa, tấn công gây nguy hiểm tính mạng cho 1 tài xế taxi. Vụ việc xảy ra vào 5h30 sáng ngày 5/4. Khi đó, Imaichi Ryuji đã đột nhiên nổi điên, liên tục dùng tay đấm vào màng che ngăn cách giữa hành khách và tài xế trên taxi. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ còn bất chấp an toàn giao thông túm lấy tay tài xế và liên tục buông lời đe dọa: "Tao sẽ giết mày".

Sau 10 phút chịu trận hành vi tấn công kinh hoàng của Imaichi Ryuji, tài xế đã kết thúc chuyến xe an toàn, không bị thương và cũng không có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra. Tài xế taxi đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Ngay lập tức, Imaichi Ryuji bị bắt giữ điều tra. Tại buổi thẩm vấn, Imaichi Ryuji cho biết anh đã uống rượu, có xảy ra cãi vã với 1 người khác. Do bực tức, anh đã mất kiểm soát cảm xúc, trút giận lên tài xế taxi. Sau khi Imaichi Ryuji thú nhận hành vi hung hăng dọa giết người khác của mình, cảnh sát đã lập án và gửi hồ sơ truy tố nam ca sĩ này lên Viện kiểm sát.

Trên MXH, hành vi của Imaichi Ryuji bị lên án dữ dội. Đây không phải lần đầu Imaichi Ryuji gây chuyện vì say rượu. Năm 2012, anh cũng đã ném đồ vào mặt 1 người phụ nữ sau khi uống say. Do đó, ngôi sao này bị gọi là "ma men thị phi" của showbiz Nhật.

Imaichi Ryuji sinh năm 1986, là ca sĩ kiêm diễn viên. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Nhật Bản - Sandaime J Soul Brothers, thuộc quản lý của công ty LDH Entertainment. Sau khi cơ quan chức năng công bố vụ việc của Imaichi Ryuji, LDH Entertainment đã lên tiếng xin lỗi tài xế taxi. Họ cho biết đã thỏa thuận, dàn xếp thiện chí với người bị ảnh hưởng tâm lý vì hành vi tấn công, đe dọa của Imaichi Ryuji. Theo đại diện LDH Entertainment, Imaichi Ryuji đã nhận thức sâu sắc về mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nam ca sĩ đã bị công ty kỷ luật, đang tự kiểm điểm hành động của mình và nỗ lực khắc phục.

Nguồn: Kbizoom